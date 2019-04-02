他無償擔任攝影、空拍義工 用空拍機協助消防局搜救

2019-04-02 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



台大醫院雲林分院教學研究部副管理師陳建良熱愛攝影、空拍，在工作之餘常以相機、空拍機紀錄雲林縣特色美景，長期擔任母校國小、幼兒園的攝影義工，並以空拍機協助雲林縣消防局搜救，他利用專長熱心助人的故事，獲得雲林縣優秀青年表揚。

今年40歲的陳建良，在大學時期喜歡上攝影，12年前以攝影專長進入台大醫院雲林分院服務，負責拍攝教學、活動影片，他也擔任母校光復國小、孩子就讀幼兒園的攝影、空拍義工，協助學校活動拍攝。

2017年他受到擔任義消的岳父郭明進影響，開始關注消防救災工作，利用空拍專業協助消防局搜救，陳建良說，他記得有次一位老伯伯不幸溺水，落水三天都找不到人，他知道後，利用空拍機協助搜尋，上午出動空拍機，下午就尋獲老伯伯的遺體；朋友的家人走失，也曾向他求助，他利用空拍機低空飛行，幫忙找人。

陳建良說，這幾次的經驗讓他知道，空拍機不只用來記錄美好的事物，也可以用來助人，能發揮興趣與所長助人，很有成就感。