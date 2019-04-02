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他無償擔任攝影、空拍義工 用空拍機協助消防局搜救

2019-04-02 13:50聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

台大醫院雲林分院教學研究部副管理師陳建良熱愛攝影、空拍，在工作之餘常以相機、空拍機紀錄雲林縣特色美景，長期擔任母校國小、幼兒園的攝影義工，並以空拍機協助雲林縣消防局搜救，他利用專長熱心助人的故事，獲得雲林縣優秀青年表揚。

今年40歲的陳建良，在大學時期喜歡上攝影，12年前以攝影專長進入台大醫院雲林分院服務，負責拍攝教學、活動影片，他也擔任母校光復國小、孩子就讀幼兒園的攝影、空拍義工，協助學校活動拍攝。

2017年他受到擔任義消的岳父郭明進影響，開始關注消防救災工作，利用空拍專業協助消防局搜救，陳建良說，他記得有次一位老伯伯不幸溺水，落水三天都找不到人，他知道後，利用空拍機協助搜尋，上午出動空拍機，下午就尋獲老伯伯的遺體；朋友的家人走失，也曾向他求助，他利用空拍機低空飛行，幫忙找人。

陳建良說，這幾次的經驗讓他知道，空拍機不只用來記錄美好的事物，也可以用來助人，能發揮興趣與所長助人，很有成就感。

雲林縣政府今天表揚優秀青年，副縣長謝淑亞表示，今年各界推薦的優秀青年有96位，獲獎的有品學兼優的學生、春風化雨的老師、正義的化身的警察、仁心良術的醫師、視病如親的護士、白手起家的老闆、照亮生活幽暗的社工，都是在各行各業中，有才華出眾的表現，榮獲獎章名副其實。

雲林縣政府今天表揚優秀青年。 記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天表揚優秀青年。 記者陳雅玲／攝影
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台大醫院雲林分院教學研究部副管理師陳建良熱愛攝影、空拍，曾以空拍機協助雲林縣消防...
台大醫院雲林分院教學研究部副管理師陳建良熱愛攝影、空拍，曾以空拍機協助雲林縣消防局搜救，他利用專長熱心助人的故事，獲得雲林縣優秀青年表揚。圖／陳建良提供
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台大醫院雲林分院教學研究部副管理師陳建良熱愛攝影、空拍，在工作之餘常以相機、空拍...
台大醫院雲林分院教學研究部副管理師陳建良熱愛攝影、空拍，在工作之餘常以相機、空拍機紀錄雲林縣特色美景，長期擔任母校國小、幼兒園的攝影義工，圖為義務教學。圖／陳建良提供
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台大醫院雲林分院教學研究部副管理師陳建良熱愛攝影、空拍，曾以空拍機協助雲林縣消防...
台大醫院雲林分院教學研究部副管理師陳建良熱愛攝影、空拍，曾以空拍機協助雲林縣消防局搜救，獲得雲林縣優秀青年表揚。圖右為雲林縣救國團團委會主委李銘洲、左為副縣長謝淑亞。記者陳雅玲／攝影
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