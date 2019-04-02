嘉義特教生吳宜璉、張文雅特奧摘銀 市長表揚

2019-04-02 12:40 中央社 嘉義市2日電



嘉義特殊教育學校學生吳宜璉接觸桌球只有一年多，參加2019夏季特奧摘銀，今天與同校競速輪滑銀牌得主張文雅、2019全球青少年領袖峰會代表郭祐誠，接受嘉義市長黃敏惠表揚。

2019夏季世界特殊奧林匹克運動會3月8日至22日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，中華代表團42名選手由台北特奧會理事長（也是嘉義市長）黃敏惠領軍前往參加8項比賽，共獲23金、21銀、9銅佳績。

黃敏惠今天在市府表揚獲獎的嘉義特教學校選手吳宜璉、張文雅，以及代表台灣參加2019特奧全球青少年領袖高峰會的高三學生郭祐誠。

她說，今年夏季特奧共有來自190個國家、7000多名選手參加，能在國際賽事中獲獎，相當不容易。其中，吳宜璉接觸桌球只有一年多，卻能在特奧桌球單循環賽中奪銀，當時她在場邊加油，看到吳宜璉全力以赴，令她非常激賞，也讓她喊到聲音沙啞。

嘉義特殊教育學校校長許碧雲表示，吳宜璉個性十分內向、害羞，對於大部分問題都以點頭或搖頭示意，或僅以單詞回答，但教練表示她練習時都很專注，基礎正反拍訓練，一次可練習100至200球，頗具潛能。

黃敏惠說，嘉義特教學校另一名獲獎學生張文雅，參加特奧競速輪滑，獲300公尺個人銀牌、500公尺個人殿軍，以及200公尺團體銀牌，成績相當亮眼。

她說，張文雅去年知道自己獲選可出國比賽，就難掩興奮之情，這次參加300公尺個人賽時，起跑雖然暫居第3，但仍發揮運動員精神，一路追趕，在最後一圈超越對手，為自己贏得一面銀牌。

黃敏惠表示，嘉義特教學校選手將弱勢轉為優勢，令人感佩，她要感謝學校的用心及因才施教，尤其在比賽中看到選手用最真誠的態度，讓我們了解「只要不放棄，堅持到底」就能在世界舞台發光發亮。