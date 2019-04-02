親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

嘉義特教生吳宜璉、張文雅特奧摘銀 市長表揚

2019-04-02 12:40中央社 嘉義市2日電

嘉義特殊教育學校學生吳宜璉接觸桌球只有一年多，參加2019夏季特奧摘銀，今天與同校競速輪滑銀牌得主張文雅、2019全球青少年領袖峰會代表郭祐誠，接受嘉義市長黃敏惠表揚。

2019夏季世界特殊奧林匹克運動會3月8日至22日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，中華代表團42名選手由台北特奧會理事長（也是嘉義市長）黃敏惠領軍前往參加8項比賽，共獲23金、21銀、9銅佳績。

黃敏惠今天在市府表揚獲獎的嘉義特教學校選手吳宜璉、張文雅，以及代表台灣參加2019特奧全球青少年領袖高峰會的高三學生郭祐誠。

她說，今年夏季特奧共有來自190個國家、7000多名選手參加，能在國際賽事中獲獎，相當不容易。其中，吳宜璉接觸桌球只有一年多，卻能在特奧桌球單循環賽中奪銀，當時她在場邊加油，看到吳宜璉全力以赴，令她非常激賞，也讓她喊到聲音沙啞。

嘉義特殊教育學校校長許碧雲表示，吳宜璉個性十分內向、害羞，對於大部分問題都以點頭或搖頭示意，或僅以單詞回答，但教練表示她練習時都很專注，基礎正反拍訓練，一次可練習100至200球，頗具潛能。

黃敏惠說，嘉義特教學校另一名獲獎學生張文雅，參加特奧競速輪滑，獲300公尺個人銀牌、500公尺個人殿軍，以及200公尺團體銀牌，成績相當亮眼。

她說，張文雅去年知道自己獲選可出國比賽，就難掩興奮之情，這次參加300公尺個人賽時，起跑雖然暫居第3，但仍發揮運動員精神，一路追趕，在最後一圈超越對手，為自己贏得一面銀牌。

黃敏惠表示，嘉義特教學校選手將弱勢轉為優勢，令人感佩，她要感謝學校的用心及因才施教，尤其在比賽中看到選手用最真誠的態度，讓我們了解「只要不放棄，堅持到底」就能在世界舞台發光發亮。

黃敏惠
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

官田國小學童食農課有成 自產自銷攜手助學

2019-04-02 11:43

阿里山螢河星海4月放閃 山中精靈漫天飛舞超夢幻

2019-04-02 11:06

賞螢季開跑 「四要一不」賞螢技巧別忘

2019-04-02 11:06

中山獅子會捐贈空氣呼吸器用氣瓶 台南打火兄弟受益

2019-04-02 11:06

檢驗109禽場全陰性 台南動保處：禽流感勿鬆懈

2019-04-02 11:03

忠狗等不到主人回來不吃不喝4天 暖心里長安置

2019-04-02 10:03

栽種上千棵花旗木 嘉義竹崎118線河堤花開

2019-04-02 09:37

台南沒設冷鏈據點？可能落腳玉井

2019-04-02 00:26

雲林催生 津貼加到1萬元

2019-04-02 00:23

台大雲林分院 虎尾設罕病中心

2019-04-02 00:13

獎狀在等主人 師生病床前集氣

2019-04-02 00:02

南市自用住宅明年降稅 30萬戶受益

2019-04-01 23:52

台南申請地政業務 區公所搞定

2019-04-01 23:39

台南古蹟商品代言人繼鄭成功、孔子 這次換成「她」

2019-04-01 18:09

「美麗」相約 91歲善心奶奶善款跟著生日發光發熱

2019-04-01 17:23

守護海尾寮排水線 安南國中師生籲種樹營造綠道

2019-04-01 16:26

影／清明連假 白河萬里長城推兒童免費扮小皇帝小格格

2019-04-01 15:48

上百隻毛毛蟲爬上樹幹 網友直呼：天有異象？

2019-04-01 15:18

這所小學校園玩碰碰車、送健康手環 提前歡慶兒童節

2019-04-01 15:17

台灣最差風景？漁光島藝術季主辦：感謝多數人協助監督

2019-04-01 15:07

執行署台南分署明天法拍會 2010年機車1元起標

2019-04-01 13:59

業界「黃金證照」不動產經紀人 崑科大五人上榜身價漲

2019-04-01 12:09

推行動支付有成 安平魅力商圈下月有免費活動

2019-04-01 11:54

台南市天下大飯店提供免費住宿 積極參與防災收容

2019-04-01 11:54

新化區機車考照練習場啟用

2019-04-01 11:14

阿里山莊園咖啡精英交流賽 媒合國內外買家採購生豆

2019-04-01 08:04

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

台南市民再收降稅大禮 一戶一屋房屋稅打84折

2019-04-01 18:47

台南市37區有28區公所興設地政工作站 可申請地政資料

2019-04-01 17:51

雲林縣拚人口 生育津貼再放寬：設籍滿3個月即可請領

2019-04-01 15:04

嘉義鞦韆節盪到5層樓 黃敏惠邀全民來挑戰

2019-04-01 14:23

影／嘉義鞦韆節刺激展開！ 最高可盪到5層樓

2019-04-01 11:04
看更多

熱門文章

影／7萬顆鳳梨戴彩帽 屏東彩色鳳梨田大吸睛

2019-04-01 14:33

係金ㄟ！ 兒童節免費入場 新竹這三處超好玩懶人包攻略

2019-04-01 13:04

雲林縣拚人口 生育津貼再放寬：設籍滿3個月即可請領

2019-04-01 15:04

上百隻毛毛蟲爬上樹幹 網友直呼：天有異象？

2019-04-01 15:18

新市政大樓預算叩關連敗 林右昌：這塊地先做停車場

2019-04-01 13:00

台南古蹟商品代言人繼鄭成功、孔子 這次換成「她」

2019-04-01 18:09

春吶出走移師高雄 墾丁春假訂房年減2成

2019-04-01 21:10

交長拍板 桃園蘆興南路增設交流道

2019-04-02 00:17

栽種上千棵花旗木 嘉義竹崎118線河堤花開

2019-04-02 09:37

新北「親子幸福存摺集點大FUN送」鼓勵親子陪伴

2019-04-01 14:14

桃園八角店埤塘生態公園 預計今年9月完工

2019-04-01 13:55

影╱基隆彩虹屋、卡樂屋、彩色屋？今晚七點前臉書票選定名

2019-04-01 16:30

「美麗」相約 91歲善心奶奶善款跟著生日發光發熱

2019-04-01 17:23

影╱前瞻計畫東豐綠廊砍大樹 中市議員批市府腦殘

2019-04-01 18:58

東豐綠廊砍樹挨轟 中市府：前朝發包

2019-04-01 23:25

台南市民再收降稅大禮 一戶一屋房屋稅打84折

2019-04-01 18:47

施政滿意度民調再拿第一 鄭文燦3日就職百日FB直播

2019-04-01 18:39

送兒童節禮物 連假4天宜蘭開放全國兒童免費遊綠博

2019-04-01 11:12

台灣最差風景？漁光島藝術季主辦：感謝多數人協助監督

2019-04-01 15:07

台北東區業者轉進新北 市府：商業甜甜圈效應

2019-04-01 17:04

賞螢季開跑 「四要一不」賞螢技巧別忘

2019-04-02 11:06

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01

員林停車收費員騎電動車上工 風吹日曬月薪至少4萬

2019-04-01 19:11

侯友宜訪鶯歌 推動「雙站」都市更新

2019-04-02 00:08

三峽中山公園30公尺滑梯啟用 侯友宜拚2年28座

2019-04-01 16:41

執行署台南分署明天法拍會 2010年機車1元起標

2019-04-01 13:59

影╱那年颱風重創宛如災難片現場 基隆破損海堤修好了

2019-04-01 17:43

忠狗等不到主人回來不吃不喝4天 暖心里長安置

2019-04-02 10:03

屏東沿山公路鳳梨彩繪田 春假辦彩旺節

2019-04-01 14:08

高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21

台中梨山84師生嘔吐、腹瀉 食安處採樣調查

2019-04-01 18:40

賴清德也像令狐沖？ 韓國瑜：不覺得他個性比我豁達

2019-04-02 12:13

消防App 手機就是無線電

2019-04-02 00:17

銅鑼千株桑葚免費採 晚了就沒了

2019-04-02 12:19

影／清明連假 白河萬里長城推兒童免費扮小皇帝小格格

2019-04-01 15:48

百年祖墳被毀清明無法祭祖 整地人員說明沒有破壞

2019-04-01 18:56

請假去媽祖遶境惹議 柯：台灣首長要全年無休？

2019-04-01 14:18

台南沒設冷鏈據點？可能落腳玉井

2019-04-02 00:26

藍營步步進逼 綠：保住現有9席

2019-04-02 00:03

影／嘉義鞦韆節刺激展開！ 最高可盪到5層樓

2019-04-01 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top