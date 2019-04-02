阿里山螢河星海4月放閃 山中精靈漫天飛舞超夢幻

2019-04-02 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



阿里山國家風景區備受期待的螢火蟲季4月展開，在嘉義山區成千上萬隻螢火蟲聚集的螢海奇觀，令人嘆為觀止。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處結合社區於螢火蟲盛季推出夜間賞螢活動和導覽，包括 4月12日於圓潭生態園區登場的「品茗夜宴與螢共舞」，賞螢兼茶席氛圍，圓潭自4月13日起至5月19日，每週五六日都有螢火蟲導覽服務。

4月13-14日於阿里鄉里佳部落的「賞金獵人」，有鄒族部落文化體驗及螢火蟲生態導覽解說。4月5日起到5月4日每週六日於番路鄉公興土匪山生態園區「火金姑來呷茶-歡螢光臨」，有浪漫桐花，品茶香、賞螢舞。4月10日至5月30日於阿里山鄉樂野部落搭配螢火蟲季推出「那一年的星空野餐」浪漫遊程。部分活動需預約或付費。

如果民眾想要追螢，可鎖定大阿里山地區的8大社區景點，分別為瑞峰社區的竹坑溪步道、南天巨屏；瑞里社區的科子林、遇見彩虹生態村、野薑花步道；仁壽社區的水社寮車站、圓潭生態園區；光華社區的賞螢步道；里佳社區的賞楓步道、風流洞步道；公興社區的土匪山生態園區及茶山社區的屯阿巴娜步道。

阿里山管理處處長馬惠達表示，阿里山得天獨厚的自然環境非常適合螢火蟲生存，轄區內螢火蟲種類多達42種，約占全台的2/3，一年四季從低海拔到中高海拔區域，都能欣賞到不同種類螢火蟲，是觀賞螢火蟲的最佳寶地。