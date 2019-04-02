忠狗等不到主人回來不吃不喝4天 暖心里長安置

2019-04-02 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣朴子市文化里66歲未婚獨居老人侯德福，拾荒為生，家徒四壁，窮到只剩一座土灶、一輛腳踏車。圖／楊石旭提供 分享 facebook 嘉義縣朴子市文化里66歲未婚獨居老人侯德福（阿福），拾荒為生，家徒四壁，窮到只剩一座土灶、一輛腳踏車，里長楊石旭發動善心人士募款，改善生活，但他上個月29日疑情緒低落，單車停放朴子溪橋，不知去向，民眾發現報警，警消協尋4天無下落，疑跳溪輕生，里長發現阿福養的2隻狗，等不到主人回家，不吃不喝，骨瘦如柴，今天找動保人士緊急安置照料，人狗情深，讓人動容。

楊石旭說，阿福至今下落不明，他所養的兩隻小狗小黑、小白，思念主人，多日未進食，他帶善心動保人士前往阿福家關心，骨瘦如柴的小白看到他們送來的飼料，可能是餓過頭的關係，低著頭狼吞虎嚥，讓人好不捨。

鄰居說，小黑10歲，和小白約在4年前由阿福帶來飼養。由於主人生活困頓，不要說大餐，連最基本溫飽，對這兩隻毛小孩都是莫大的奢求。正因如此，加上狗主人不知去向，楊石旭找動保人士為小黑、小白找到新主人，給牠們搬新家，福小黑、小白找到新生活，盼阿福早日回來，因為毛小孩已經獲得妥善照顧。

楊石旭找人用無人機在朴子溪流域上空協尋，希望早日發現阿福下落，他說，阿福84年以前在台北市當公車司機，父親過世後回家鄉朴子定居，阿福未婚獨居，有4名哥哥，20多年來家中沒有任何電器用品，也沒有瓦斯爐。

近年來因阿福年紀漸長，體力漸退，過年前告訴他，無力再撿拾木柴生火，希望能幫他募到瓦斯爐，方便煮食三餐及熱水洗澡，他在臉書貼文獲熱烈回響，善心人士捐助6萬多元，幫助阿福改善生活，豈料，阿福不知去向，生死不明，謝謝大家熱心愛心，退還捐款。

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