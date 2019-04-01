剖蚵幫助家計 新台灣之女獲自強兒童

2019-04-01 18:58 中央社 嘉義市1日電



就讀國小5年級的李姓女童，雙親於2年前離異，由越南籍母親扶養；女童從小就學習剖蚵仔（開牡蠣殼）幫助家計，獲嘉義家庭扶助中心遴選為108年自強兒童。

嘉義家扶中心社工師高瑞琳今天表示，李姓女童的母親是越南籍新住民，遠嫁到嘉義布袋，人生地不熟，只能從事基層的體力勞動賺錢養家，她憑著毅力與肯學的精神，從事剖蚵工作，成為剖蚵快手。

高瑞琳指出，李姓女童的父母於2017年離異，女童與就讀小學4年級的弟弟，由母親監護扶養。由於母親不認識中文字，加上弟弟生性活潑好動，李姓女童於是扮演「姐代母職」角色，每天指導弟弟功課，還會煮飯、從事家務。

她說，嘉義布袋是蚵仔（牡蠣）產地，李姓女童在幼兒園中班時，就握著粗糙堅硬、比手掌大的蚵殼學剖蚵，雖然多次被蚵殼戳傷流血，但女童並未打退堂鼓，經過不斷練習，如今也是剖蚵高手。

李姓女童大約每10秒鐘可剖開一只蚵殼、取出殼內的蚵肉，她曾參加嘉義縣剖蚵比賽，獲全縣第7名。平日放學回家，完成功課後，就與母親開捕蚊燈、點蚊香一起剖蚵貼補家用。

高瑞琳表示，剖蚵工作非常辛苦，每剖一台斤的蚵肉，僅能賺取新台幣25元工資；李姓女童一個晚上可剖16台斤，賺取400元貼補家用。能幫助母親減輕家庭經濟壓力，女童已很滿足，是鄰里眼中非常懂事的孩子。

她說， 李姓女童資質很好，從國小一年級起參加學校游泳隊、管樂隊，已學會自由式、蛙式、仰式、蝶式，曾代表學校參加嘉義縣國小各項游泳比賽，成績在第3至7名之間。

李姓女童在學校也學會木琴、鋼琴、口風琴等，2018年參加嘉義縣兒童樂隊獲得甲組優等。她也喜歡畫畫，在學校美術老師指導下，入選2018年全國兒童繪畫比賽國小高年級組，是一名多才多藝的孩子。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，李姓女童不畏困難、勇於接受各項挑戰，平日熱切學習、恪盡孝道，是弱勢學子的學習典範，因而從嘉義家扶中心扶助的1800名兒童中脫穎而出，獲選為自強兒童，將於28日在嘉義市立棒球場舉行的兒童保護愛心園遊會中接受表揚。