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FRC機器人夏威夷區賽 南科實中贏得「企業家精神獎」

2019-04-01 18:25聯合報 記者周宗禎╱即時報導

2019年世界盃FIRST Robotics Competition機器人競賽 (FRC)夏威夷區域賽結果今天揭曉，南部科學園區實驗中學贏得「企業家精神獎」，肯定南科實中「6998機器人師生團隊」的企劃與經營符合「當代企業家永續創業精神，給予特別表彰」，宣佈獎項時全場觀眾起立鼓掌，學生欣喜若狂。

夏威夷競賽學生不只要隨時向裁判說明團隊的各項成果，也要與亂數選配的國際聯盟團隊協調競賽策略，操作機器人完成與隊方聯盟的對抗任務。

南科實中隊長林啟瑞說，「我們團隊製作機器人的經驗只有一年，在功能上尚未能追上夏威夷學校，這也是我們來此比賽的原因，可以向優秀的團隊學習，這次雖然未能進入前8強，但是我們仍會繼續努力學習，讓自己更好」。

台灣學生能在國際賽事中完整展現出團隊分工合作、為爭取榮譽而打拼的積極表現，值得肯定。副隊長施依廷說，「這次的比賽，非常感謝各界的贊助，讓我們能夠出國參與FRC比賽，我們要感謝蔡總統接見，幫我們打氣，同時感謝學校老師及指導教授們的用心帶領我們，讓我們能在國際的賽事中大顯身手。」

南科管理局表示，南科實中今年第二次參加FRC世界機器人大賽，除了製作機器人，也開始積極爭取各獎項，團隊經營向企業家學習創業精神與永續策略。學生們在比賽過程中面臨眾多問題，但不因挫折而低頭的表現，勇敢挑戰夏威夷超級戰區，最終受到大會肯定，獲頒「企業家精神獎」，呼應南科實中6998團隊的目標發展。

FRC是美國針對15至18歲學生所舉辦的國際賽事，每年有3600隊超過9萬名學生參賽。競賽目的在激勵年輕學子成為科技領導者和創新者，讓他們參與激發靈感的計劃，培養科學、工程、創新和技術等技能，同時訓練全面的生活能力，包括自信、溝通和領導力。麻省理工學院等名校透過FRC平台提供優渥獎學金挑選優秀人才入學，NASA等研究機構以及Qualcomm等知名企業也會贊助有潛力隊伍，讓FRC比賽更有看頭。

今年第28屆的FRC比賽主辦單位1月5日公布競賽規則後，各隊師生必須在6周內完成作品，包含製作機器人機台、撰寫工程筆記、企業經營、推廣活動、尋求贊助等工作，在期限內將機器人完成封裝寄送到競賽地點。

科管局指出，今年南科實中師生選擇最有歷史性及挑戰性的夏威夷區賽，當地有多數隊伍有25年以上的參賽經驗，在機器人製造、企業經營創新方向有許多寶貴的經驗，能夠讓學生在享受比賽之餘，也能獲得更多的成長學習。

企業家精神獎獎牌。圖／科管局提供
企業家精神獎獎牌。圖／科管局提供
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參賽學生展示獎牌。圖／科管局提供
參賽學生展示獎牌。圖／科管局提供
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南科實中夏威夷區域賽中大合照。圖／科管局提供
南科實中夏威夷區域賽中大合照。圖／科管局提供
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參賽學生與評審。圖／科管局提供
參賽學生與評審。圖／科管局提供
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