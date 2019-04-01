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東區出走潮：無力負擔的高店租 商圈末日將來臨？

台南古蹟商品代言人繼鄭成功、孔子 這次換成「她」

2019-04-01 18:09聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市政府文化局繼鄭成功「一定要成功！」及孔子「一定要致勝！」等限定主題商品造成搶購風潮，並掀起公部門跨界創意行銷的話題後，今天再度推出以媽祖「一定要保佑！」為主題的「天后豌豆酥」，邀請在臺南及全臺灣宗教信仰中有著舉足輕重地位的媽祖「代言」，讓大家品嘗零嘴時，也能得到「凡事都有好結果！」正能量。

媽祖本名林默娘，是臺灣最根深柢固的傳統信仰神祇之一，清代更被敕封為天后。文化局配合即將到來的農曆三月媽祖誕辰，攜手國內知名食品大廠聯華食品工業股份有限公司，結合其知名商品「可樂果」，推出「天后豌豆酥」，即日起於臺南各古蹟紀念品部販售。 

這次產品包裝正面結合國寶級版畫藝術家林智信老師耗時20年創作，展現臺灣媽祖信仰、生活、文化生命力的「迎媽祖」版畫局部，背面則呈現國定古蹟臺南大天后宮圖像並節錄其百首籤詩中的最佳籤句，讓大家感受到媽祖的威靈顯赫。

為了拉近國人與國家重要古蹟的距離，臺南市政府文化局近年來除致力推廣古蹟歷史文化及宗教禮俗的保存活化，更持續創意發想古蹟限定商品，展現古都生生不息、喜新戀舊的文化活力，吸引更多族群走入古蹟。此次「天后豌豆酥」邀請媽祖加持，以「凡事都有好結果！」的正向口號，讓遊客在購買的同時更獲得心想事成的正能量，精美包裝也讓國人更親近、認識臺南。

臺南古蹟景點獨賣的「天后豌豆酥」，限定販售地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館、1661臺灣船園區等7處紀念品商店，其他古蹟限定明星商品包括「成功洋芋片」、「成功啤酒」、「至聖點心麵」也持續熱賣中。另為因應即將到來的連續假期，臺南古蹟也推出「古蹟歡慶兒童節！」活動，4/4～4/7四天連假兒童免費入園！小猫巴克里也將現身擔任一日大使，邀您連假開Party！

台南市文化局再推古蹟限量商品，這次是由媽祖代言的「天后豌豆酥」。圖／文化局提供
台南市文化局再推古蹟限量商品，這次是由媽祖代言的「天后豌豆酥」。圖／文化局提供
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台南市文化局再推古蹟限量商品，這次是由媽祖代言的「天后豌豆酥」。圖／文化局提供
台南市文化局再推古蹟限量商品，這次是由媽祖代言的「天后豌豆酥」。圖／文化局提供
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