台南市37區有28區公所興設地政工作站 可申請地政資料

2019-04-01 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市民未來申請地籍謄本等資料，不必再跑到地政事務所，就近到區公所就能申請，市府今天舉辦區公所地政工作站的聯合啟用儀式，全市37區中，有28區的區公所都有工作站。

台南市幅員遼闊，有些區只有區公所，沒有地政事務所及戶政事務所，市政府正朝向區公所結合地政與戶政方向規畫，市長黃偉哲今天出席儀式時開玩笑表示，辦結婚登記過去要去戶政事務所，但未來到區公所就行，不僅能辦結婚登記，還可以順便查查另一半有沒有房產，「如果有再結婚」

地政局表示，過去發生農林漁牧業天災時，農漁民要申請災害救助，必須要有地政謄本，但非市區的地區，往往要到地政所，來回就要花一、兩個小時，相當麻煩，去年起在善化區公所試辦地政工作站，透過電腦連線，由區公所人員協助，在區公所就能申請到相關資料，反應相當不錯，今年擴大。

目前37區內，只有11個地政事務所，不是每區都有，而這次共成立28個區公所地政工作站，除了西港、佳里、新營、學甲、七股、南、新化、歸仁及山上區，其他區公所內都有，其中像是新營區公所原本就有地政人員駐點，而佳里與新化區公所的隔壁就是地政事務所，其他區則將陸續增設。

而工作站內可以辦理的業務包括申請第一、二類土地及建物登記、建物測量成果圖膡、地籍圖、登記異動索引、地價謄本及建物門牌等，地政局表示，目前民眾到地政所有8-9成都是申請上述的這些業務，而其他的業務因比較複雜，目前還不能在區公所辦理。