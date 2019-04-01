親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

東區出走潮：無力負擔的高店租 商圈末日將來臨？

台南市37區有28區公所興設地政工作站 可申請地政資料

2019-04-01 17:51聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市民未來申請地籍謄本等資料，不必再跑到地政事務所，就近到區公所就能申請，市府今天舉辦區公所地政工作站的聯合啟用儀式，全市37區中，有28區的區公所都有工作站。

台南市幅員遼闊，有些區只有區公所，沒有地政事務所及戶政事務所，市政府正朝向區公所結合地政與戶政方向規畫，市長黃偉哲今天出席儀式時開玩笑表示，辦結婚登記過去要去戶政事務所，但未來到區公所就行，不僅能辦結婚登記，還可以順便查查另一半有沒有房產，「如果有再結婚」

地政局表示，過去發生農林漁牧業天災時，農漁民要申請災害救助，必須要有地政謄本，但非市區的地區，往往要到地政所，來回就要花一、兩個小時，相當麻煩，去年起在善化區公所試辦地政工作站，透過電腦連線，由區公所人員協助，在區公所就能申請到相關資料，反應相當不錯，今年擴大。

目前37區內，只有11個地政事務所，不是每區都有，而這次共成立28個區公所地政工作站，除了西港、佳里、新營、學甲、七股、南、新化、歸仁及山上區，其他區公所內都有，其中像是新營區公所原本就有地政人員駐點，而佳里與新化區公所的隔壁就是地政事務所，其他區則將陸續增設。

而工作站內可以辦理的業務包括申請第一、二類土地及建物登記、建物測量成果圖膡、地籍圖、登記異動索引、地價謄本及建物門牌等，地政局表示，目前民眾到地政所有8-9成都是申請上述的這些業務，而其他的業務因比較複雜，目前還不能在區公所辦理。

地政局長陳淑美表示，小而能地政工作站解決人力外派所導致成本及效益不符的問題，充分運用機關原有設備及空間，增加核發地政謄本管道，節省民眾交通及時間成本等，諸多優點讓跨機關合作更具亮點，也實現機關一體與簡政便民的目標。

台南市28個區公所內的地政工作站今天聯合成立。記者修瑞瑩／攝影
台南市28個區公所內的地政工作站今天聯合成立。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南市28個區公所內的地政工作站今天聯合成立，市長黃偉哲示範在工作站內申請資料。...
台南市28個區公所內的地政工作站今天聯合成立，市長黃偉哲示範在工作站內申請資料。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南市28個區公所內的地政工作站今天聯合成立。記者修瑞瑩／攝影
台南市28個區公所內的地政工作站今天聯合成立。記者修瑞瑩／攝影
分享

結婚漁民
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

上百隻毛毛蟲爬上樹幹 網友直呼：天有異象？

2019-04-01 15:18

雲林縣拚人口 生育津貼再放寬：設籍滿3個月即可請領

2019-04-01 15:04

嘉義鞦韆節盪到5層樓 黃敏惠邀全民來挑戰

2019-04-01 14:23

執行署台南分署明天法拍會 2010年機車1元起標

2019-04-01 13:59

業界「黃金證照」不動產經紀人 崑科大五人上榜身價漲

2019-04-01 12:09

推行動支付有成 安平魅力商圈下月有免費活動

2019-04-01 11:54

台南市天下大飯店提供免費住宿 積極參與防災收容

2019-04-01 11:54

新化區機車考照練習場啟用

2019-04-01 11:14

影／嘉義鞦韆節刺激展開！ 最高可盪到5層樓

2019-04-01 11:04

阿里山莊園咖啡精英交流賽 媒合國內外買家採購生豆

2019-04-01 08:04

迎白沙屯媽祖 台鐵加開班次

2019-04-01 00:00

溜溜球+街舞 「藝饗嘉」打破界線

2019-03-31 23:53

新測漏儀器 查水表同時偵漏

2019-03-31 23:51

台南麻豆圖書館重啟 滿室柚花意象

2019-03-31 23:50

水公司防漏 加裝監測儀

2019-03-31 23:47

雲林斗六兒童遊憩園區 家長有疑慮

2019-03-31 23:45

暖冬芒果將盛產 農憂假日沒宅配

2019-03-31 22:56

雲林斗南今年不發敬老金 鎮長：前朝沒編列經費也無奈

2019-03-31 16:05

影／治安死角變溫馨據點 嘉義市鳳梨會社大變身

2019-03-31 15:54

台灣人最差的風景 漁光島藝術節開幕藝術品就被弄壞

2019-03-31 13:50

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

2019-03-31 19:37

請假走大甲媽惹議 柯P嗆：台灣首長難道要全年無休？

2019-04-01 11:42

高雄擬全面換裝LED路燈 以節省電費續裝LED路燈

2019-03-31 19:47

影／7萬顆鳳梨戴彩帽 屏東彩色鳳梨田大吸睛

2019-04-01 14:33

板橋最大陣風7級 樹木根部腐爛橫臥路口

2019-03-31 21:11

路人甲也能露一手琴技！衛武營公共鋼琴啟用

2019-03-31 18:38

新店沒特色與共融公園？ 新北市府：下半年就有了

2019-04-01 07:58

新市政大樓預算叩關連敗 林右昌：這塊地先做停車場

2019-04-01 13:00

盧秀燕探視韋家火警昏迷3子女 2人已清醒

2019-04-01 12:02

雲林縣拚人口 生育津貼再放寬：設籍滿3個月即可請領

2019-04-01 15:04

台中花博快結束了 預算卡關引藍綠互嗆

2019-04-01 12:48

阿里山莊園咖啡精英交流賽 媒合國內外買家採購生豆

2019-04-01 08:04

上百隻毛毛蟲爬上樹幹 網友直呼：天有異象？

2019-04-01 15:18

影／嘉義鞦韆節刺激展開！ 最高可盪到5層樓

2019-04-01 11:04

係金ㄟ！ 兒童節免費入場 新竹這三處超好玩懶人包攻略

2019-04-01 13:04

苗栗開發案位在石虎重要棲地 環評要求補充生態調查

2019-04-01 08:19

攀中央山脈南三段滑落邊坡 女山友頭破血流

2019-04-01 12:01

2萬隻野蜂藏身樹洞擾人 蜂農輕鬆化解危機

2019-04-01 11:35

解決桃園中山高塞車 林佳龍：支持增設蘆興南路交流道

2019-04-01 12:15

新北「親子幸福存摺集點大FUN送」鼓勵親子陪伴

2019-04-01 14:14

桃園八角店埤塘生態公園 預計今年9月完工

2019-04-01 13:55

不方便！每日進出8千人次 內壢後車站竟無廁所

2019-04-01 00:20

高市消防猛男化身陣頭成員 融合走秀露胸肌

2019-03-31 20:18

宜蘭五結砂石常掉滿地 1月十多起未來將開罰

2019-04-01 07:36

蔡適應協調4家業者協助 1550恢復15分一班車

2019-04-01 12:09

推實境秀成「楚門的世界」？ 柯P：到哪都有攝影機

2019-04-01 11:53

台灣最差風景？漁光島藝術季主辦：感謝多數人協助監督

2019-04-01 15:07

送兒童節禮物 連假4天宜蘭開放全國兒童免費遊綠博

2019-04-01 11:12

基港釣魚平台 管理經驗可借鏡

2019-03-31 23:17

誰「借」走無藍害OLED路燈？ 司馬庫斯盼快還

2019-04-01 00:36

太陽能年發電量相當於萬里全區 新北補助最高150萬

2019-04-01 12:41

看問題／內壢後站不便未改 卻寄望桃園鐵路地下化？

2019-04-01 00:26

育嬰假員工無考績 最高罰30萬

2019-03-31 23:38

單親媽媽獨力撫養3子女 勞動部助覓彈性工時穩定就業

2019-03-31 22:57

入藤枝遊樂區 可共乘小黃

2019-03-31 22:51

高市全面LED路燈 明年底實現

2019-03-31 23:42

宋江陣初賽 許淑華來了

2019-03-31 23:35

台北東區業者轉進新北 市府：商業甜甜圈效應

2019-04-01 17:04

暖冬芒果將盛產 農憂假日沒宅配

2019-03-31 22:56

執行署台南分署明天法拍會 2010年機車1元起標

2019-04-01 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top