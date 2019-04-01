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「美麗」相約 91歲善心奶奶善款跟著生日發光發熱

2019-04-01 17:23聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

日前退休的雲林家扶中心會計李美麗，服務41年來，每年四月一日到，不僅是縣內91歲善心老奶奶的生日，老奶奶還會在愚人節這天，送來助養受扶兒善款。二十多年來的愚人節，都由李美麗幫忙簽收善款，老奶奶不知李美麗已退休，今天依例送來善款，李美麗堅守承諾，準備了蛋糕，讓老人家驚喜到掉下喜悅之淚。

李美麗是位充滿愛的基督徒，四十多年來本著基督有信、有望、有愛服務，每個與她接觸者都能感受她滿滿的愛心。她說，41年來有基督的眷顧，她始終滿懷感恩，努力去照顧每位家扶兒，感激每位捐款者。

今天愚人節是李美麗退休生涯的第一天，但她堅守對91歲林老奶奶的承諾，專程回到家扶迎接奶奶來送愛心，李美麗說，婆婆每年都來捐款助養兩名孩童，已20多年，每次來她都會陪老奶奶閒話家常，就像自己的媽媽一般親切溫馨。

李美麗說，記得有一年婆婆提到愚人節，兒女在台北大飯店為老人家慶生，這番話她記載腦海，今天決定像奶奶的女兒，也為老人家慶生，就當是回報老人家長年來的善心。

今天老奶奶乘坐電動車來到家扶，依例送來善款，當婆婆一進門，有人推出生日蛋糕，有人獻花，在場的人更是一聲聲「生日快樂」，婆婆滿心驚喜，當得知是李美麗安排這次慶生趴，老人家好生感動，落下喜涗之淚，直說，許久沒這麼開心了。

「有你真好！」老奶奶得知李美麗即將退休，深深不捨，緊握李美麗的手說，家扶就像一個充滿愛的大家庭，每位社工或工作人員都盡心盡力幫助貧弱，她每年送善款來都捨不得走，只因結交了李美麗這位好朋友。

老奶奶和家扶工作伙伴，以及縣議員林文彬及縣長秘書方安為，也一起為李美麗獻上無限祝福，李美麗抱著老奶奶笑說，今天是最幸福的一天，也是度過最精彩的一次愚人節。

昨天退休的家扶會計李美麗和91歲的林老奶奶因善結緣，兩人親如母女，今天為送來善款...
昨天退休的家扶會計李美麗和91歲的林老奶奶因善結緣，兩人親如母女，今天為送來善款的老人家慶生，讓婆婆高興得落下欣悅之淚。記者蔡維斌／攝影
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昨天退休的家扶會計李美麗和91歲的林老奶奶因善結緣，兩人親如母女，今天為送來善款...
昨天退休的家扶會計李美麗和91歲的林老奶奶因善結緣，兩人親如母女，今天為送來善款的老人家慶生，讓婆婆高興得落下欣悅之淚。記者蔡維斌／攝影
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昨天退休的家扶會計李美麗和91歲的林老奶奶因善結緣，兩人親如母女，今天為送來善款的老人家慶生，讓婆婆高興得落下欣悅之淚。記者蔡維斌／攝影
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昨天退休的家扶會計李美麗和91歲的林老奶奶因善結緣，兩人親如母女，今天為送來善款的老人家慶生，讓婆婆高興得落下欣悅之淚。記者蔡維斌／攝影
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昨天退休的家扶會計李美麗和91歲的林老奶奶因善結緣，兩人親如母女，今天為送來善款的老人家慶生，讓婆婆高興得落下欣悅之淚。記者蔡維斌／攝影
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