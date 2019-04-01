守護海尾寮排水線 安南國中師生籲種樹營造綠道

2019-04-01 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市社大台江分校、海尾朝皇宮舉辦深耕台江流域學習行動，今天下午帶領安南國中20多名師生，為海尾寮排水線淨堤，進行水質檢測，守護家鄉河川；安南國中師生建議市政府在排水線兩側步道植樹，營造綠道，促成更多市民與青年學生，一起來認識台江生態之美。

台江分校老師沈介文，帶領安南國中二十多位師生，今天下午走讀學區內的海尾寮排水線，進行淨堤、水質檢測及生態調查學習。

安南國中黃銀姝老師說，學生實際走讀河川，可以認識家鄉環境生態，知道有什麼問題，將來才可以思考如何協助自己的家鄉，變得更好；她同時建議，海尾寮排水線步道缺乏樹木植栽，如果天氣炎熱，市民很難來這裡散步，希望市府在海尾寮排水線步道種樹，營造綠道，才能讓更多市民及學生親近，守護河川。

王同學說，從水質檢測發現家鄉河川有惡臭味，生態正遭受環境汙染，呼籲大家發現垃圾撿起來，不要亂丟垃圾，同時在海尾寮排水線的步道上多種樹木，一起來保護河川。