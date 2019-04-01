影／清明連假 白河萬里長城推兒童免費扮小皇帝小格格

2019-04-01 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



連續四天清明連假周四展開，號稱全國最大戲服集散地的「白河萬里長城主題館」，邀小朋友免費來扮小皇帝、小格格，且50元就能帶走龍帽、格格頭飾；三代同遊長者還享免費入場。

台南白河六溪里萬里長城文化主題館，面積逾10甲，將中國萬里長城壯闊景色，複製再濃縮到白河山區上，去年對外開放引發熱烈討論，遊客可爬坡遠征英雄關、山海關、美人關、烽火台等鍛鍊腳力，山下開封府、龍門客棧等建築，供民眾大大過足戲癮，沿途更有數百尊兵馬俑相伴，提供多元的旅遊玩法。

清明連假將至，白河萬里長城城主林務局長說，為回饋遊客，120公分以下的孩童可免費進場，未成年者皆可免費換穿戲服，為推廣孝道，凡三代前來，長者一律免門票，機會有限，歡迎一家老小來賞遊。

「好康別錯過！」林務局長表示，迎接清明連假來臨，原價120元小皇帝帽、小格格頭飾，一律50元銅板價販售，但每位孩童限購一頂。引發搶購的兵馬俑小石雕，售價500元，清明特惠只要99元，60歲以上老者限定。