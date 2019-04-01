業界「黃金證照」不動產經紀人 崑科大五人上榜身價漲

2019-04-01 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



高世芳認為的熟記並理解法條非常重要。圖/校方提供 分享 facebook

「不動產經紀人」號稱不動產業界「黃金證照」證照，崑山科技大學房地產開發與管理系學生日前參加這項國家專技證照考試，有5名學生考取，表現優異。業界許多從業人員考上這項執照月薪增加5000元以上。校方今天表示，房地產系一直鼓勵學生積極考取相關專業證照，增加職場競爭力。

「不動產經紀人」考試結果日前揭曉，崑山科大房地產系四年級蔡欣蓁、二技假日班賴真珠及高世芳、系友趙修平及推廣教育班學員曾偉凱上榜。

高世芳已在不動產業工作，準備考試其實如魚得水，他認為考取證照後能證明學習能力、增進專業知識，這項頭銜還會督促自己要不斷精進，因為最好的投資就是投資自己。

身為家庭主婦的賴真珠則勤做練習題，兩人都在不到半年的時間便考取不動產經紀人資格，相信「持之以恆必有所收穫」。

賴真珠及高世芳都說，考試過程相當不容易，但系上課程安排與考試內容息息相關，能獲得與職場不同的學習方式與邏輯思考，加上學習氛圍佳，老師也不斷鼓勵學生考取經紀人資格，並傳授相關知識，基本上只要能專心聽講、勤做筆記，詳細理解法條的涵義、勤做考古題，考照就不會太困難。

房地產系主任陳肇堯表示，近幾年房市交易仍熱絡，取得這項證照，在相關產業受僱起薪高，也是選擇合法開業的必要條件，對自身專業度更具有加分效果。

陳肇堯指出，不動產經紀人工作是在不動產交易過程中確認契約、廣告、銷售說明等項目均與實際物件相符，不動產相關文件須經不動產經紀人簽章後才具法律效果，能提升從業人員在服務及專業上的水準。