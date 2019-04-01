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推行動支付有成 安平魅力商圈下月有免費活動

2019-04-01 11:54聯合報 記者謝進盛╱即時報導

推行動支付有成，台南安平魅力商圈下月有免費活動。圖/台南市經發局提供
推行動支付有成，台南安平魅力商圈下月有免費活動。圖/台南市經發局提供
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台南市安平商圈為推動國際安平，商圈內已有40家店家提供雙語菜單，申請行動支付業者已達50家以上，下月起將辦理4場免費行動票券遊安平活動。

台南市政府經濟發展局表示，安平魅力商圈發展商圈民國92年正式成立，範圍以南市安平區為核心，北至安北路、西至乾隆海堤、南至慶平路、東至中華西路，，獲選經濟部指定為國際級商圈、第3屆商圈大賞-商圈行銷金賞及商圈組織營運優質、商圈大玩家短片優選及本府商圈輔導計畫旗艦型商圈，為台灣最古老的街區之一，具備古蹟、文化景觀等有形的文化資產。

安平商圈為展現風華再現的決心，推出「國際安平」、「響樂安平」、「科技安平商圈」三部曲，作為推動發展願景，為推動國際安平，已有40家店家擁有雙語菜單，申請行動支付業者已達50家以上。

經發局說，安平魅力商圈自5月起，將一連舉辦4場免費行動票券遊安平活動，每場25個名額，共計100名，首波將帶領遊客使用行動支付，遊遍安平巷弄，結合小吃及DIY親子路線，歡迎全國民眾到安平商圈來旅遊消費，活動將陸續公告於安平魅力商圈FB粉絲頁https://www.facebook.com/anping.awesome

推行動支付有成，台南安平魅力商圈下月有免費活動。記者謝進盛/攝影
推行動支付有成，台南安平魅力商圈下月有免費活動。記者謝進盛/攝影
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推行動支付有成，台南安平魅力商圈下月有免費活動。圖/台南市經發局
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