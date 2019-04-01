影／嘉義鞦韆節刺激展開！最高可盪到5層樓

2019-04-01 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



北天燈、南蜂炮、嘉鞦韆！歷史攸久的嘉義市鞦韆節即將在本月7日再度舉辦，鞦韆架高度12公尺，擺盪幅度可至13到14公尺，約4、5層樓高，比賽標準是看誰能在最短時間內盪到最高，今年還開放女子盪鞦韆體驗，嘉義市長黃敏惠表示，鞦韆節已是國際的活動，歡迎大家來挑戰，「好膽你就來！」

嘉義市政府今天在武當山玄天上帝廟舉辦活動記者會，黃敏惠在眾人協助下，背著玄天上帝的神像，登上鞦韆，並當場發放發財金，黃敏惠表示，這本來是消除瘟疫的宗教活動，有三百年歷史，以往都是在閏年舉辦，經廟方擲筊獲得玄天上帝的應允，改為每年舉辦，將本地特色推向國際舞台。

八掌聯合里主席林聖賢表示，50名當地居民在山裡仔細挑選，採集有6年以上、竹肉飽滿的竹子，在農曆大年初一時製作完成鞦韆架，整個架子沒有使用一根釘子或螺絲，由藤蔓捆紮，並下鑿四個深達一點五公尺的深洞，將竹子支架插入穩固。

獲得盪鞦鞦雙人組六連霸冠軍的林裕強和單人組六連霸冠軍的陳聖宗今天也到場示範表演，林裕強回憶，有一年一名英國人來挑戰，怎麼盪都盪不上去，他便與這名英國人合作，用英文跟他說「先蹲再站，等我站起來你就站」，沒想到練習三次，那年就獲得冠軍。