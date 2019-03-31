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好事多磨 麻豆圖書館斥資千萬啟用鄉親驚豔

2019-03-31 17:19聯合報 記者謝進盛╱即時報導

歷經1年7個月整建斥資1千萬元，台南市麻豆區圖書館今天下午正式啟用，也讓台南市政府推動的「閱讀環境優質化工程」最後一塊拼圖全數完成，邁向新的時代。

位在麻豆地方文化館的3、4樓的麻豆圖書館，整修工程包含閱讀環境優質化及消防設備與無障礙設施改善，工程花費近1千萬元，由南市府全額補助，整修工程在前年8月開工，後因卡在消防設施及無障礙空間變更工程延宕，引來地方怨言，公所承受不小壓力。

所幸最後克服完成，新圖書館一大亮點將館內天花板彩繪大幅綠色色彩交織白色柚花點綴，突顯麻豆文旦產業意象，營造漫步柚園的書香環境氛圍。

麻豆區公所今下午舉行圖書館啟用儀式，市長黃偉哲、立委郭國文、文化局長葉澤山、市議員尤榮智、吳通龍、陳秋宏等人與會，邀請大土豆薩克斯風樂團、紀安國小醒獅團及心欣幼兒園進行表演，會場熱鬧滾滾。今天當天借書滿5本前50名者贈送保溫瓶，館內熱鬧滾滾，不到10分鐘已索取一空。

完成啟用儀式，黃偉哲一行步入館內參觀，對於內部設施相當滿意，葉澤山也說，麻豆文風鼎盛，圖書館利用率相當高，預期重新啟用後，會吸引更多愛書人來。

麻豆區長孔慶瑤說，麻豆區圖書館改建後，空間重新配置，除將3、4樓增設室內樓梯打通，整體館內空間更加寬敞明亮，提供舒適閱讀環境，文化館今年也將舉辦12場展覽活動，讓民眾愛上區圖書館。

同時，新館設置單一出入口、並將書架高度由5層降至4層，兼顧民眾使用習慣及需求，館內設有書庫區、0~5歲幼兒專區、青少年專區、多媒體區、英語學習區、年度新書區、漫畫閱覽區、兒童閱覽區、樂齡閱覽區、多元文化區、討論區、麻豆數位機會中心等；無障礙設施提供電梯、無障礙廁所。

新館設置單一出入口、並將書架高度由5層降至4層，方便小朋友取閱。記者謝進盛/攝影
新館設置單一出入口、並將書架高度由5層降至4層，方便小朋友取閱。記者謝進盛/攝影
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立委郭國文（右二）、台南市長黃偉哲（右三）、市議員尤榮智（右四）、陳秋宏（右五）...
立委郭國文（右二）、台南市長黃偉哲（右三）、市議員尤榮智（右四）、陳秋宏（右五）參觀圖書館內設施。記者謝進盛/攝影
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歷經1年7個月整建斥資1千萬元，台南市麻豆區圖書館今天下午正式啟用，市長黃偉哲到...
歷經1年7個月整建斥資1千萬元，台南市麻豆區圖書館今天下午正式啟用，市長黃偉哲到場肯定公所用心。記者謝進盛/攝影
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前50名借書者贈送保溫瓶，小朋友開心秀出戰利品。記者謝進盛/攝影
前50名借書者贈送保溫瓶，小朋友開心秀出戰利品。記者謝進盛/攝影
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台南市麻豆區圖書館今天下午正式啟用，市長黃偉哲（左四）、立委郭國文（左三）等人剪...
台南市麻豆區圖書館今天下午正式啟用，市長黃偉哲（左四）、立委郭國文（左三）等人剪綵。記者謝進盛/攝影
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