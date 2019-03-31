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結核病新個案多65歲以上 嘉縣爭取養護機構篩檢治療

2019-03-31 16:05聯合報 記者謝恩得╱即時報導

結核病至今仍是台灣重要的健康和公共衛生問題，嘉義縣近年的結核病發生率雖已逐年下降，但每年仍有約200名確診病患。新發生的個案，65歲以上長者佔一半以上，長照機構內住民結核病的風險，是一般老年族群3.5倍。去年嘉義縣向疾管署爭取轄內3家養護中心加入潛伏結核病篩檢治療行列，發現47 位的潛伏感染者，給予預防性治療，目前已完成 26 位民眾治療，有效降低90%發病風險。

今年嘉義縣衛生局向疾病管制署再度提出需求，經審查後有4家老人養護機構住民及工作人員可免費接受篩檢及治療。

衛生局呼籲，如有出現咳嗽有痰、咳嗽超過2至3週、胸痛、食慾不振、體重減輕、發燒等症狀，請儘速就醫檢查，保護自己與家人的健康。

衛生局長祝年豐表示，結核病菌無所不在，人人都可能曾接觸過具傳染性的結核病患，接觸者只需透過檢驗就知道是否遭受感染，若不幸成為潛伏結核感染者不用驚慌，因為潛伏結核感染沒有傳染力，只要接受預防性潛伏結核感染治療，就能有效消滅體內潛藏的結核菌，且新型短程治療處方只需服藥3個月，且每周服藥一次，藥物副作用少，保護力高達9成以上，大幅降低日後發病機會。

嘉義縣衛生局和局長祝年豐（左）宣導防治結核病。記者謝恩得／翻攝
嘉義縣衛生局和局長祝年豐（左）宣導防治結核病。記者謝恩得／翻攝
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結核病咳嗽發燒

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