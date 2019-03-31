結核病新個案多65歲以上 嘉縣爭取養護機構篩檢治療

2019-03-31 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



結核病至今仍是台灣重要的健康和公共衛生問題，嘉義縣近年的結核病發生率雖已逐年下降，但每年仍有約200名確診病患。新發生的個案，65歲以上長者佔一半以上，長照機構內住民結核病的風險，是一般老年族群3.5倍。去年嘉義縣向疾管署爭取轄內3家養護中心加入潛伏結核病篩檢治療行列，發現47 位的潛伏感染者，給予預防性治療，目前已完成 26 位民眾治療，有效降低90%發病風險。

今年嘉義縣衛生局向疾病管制署再度提出需求，經審查後有4家老人養護機構住民及工作人員可免費接受篩檢及治療。

衛生局呼籲，如有出現咳嗽有痰、咳嗽超過2至3週、胸痛、食慾不振、體重減輕、發燒等症狀，請儘速就醫檢查，保護自己與家人的健康。