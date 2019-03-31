影／治安死角變溫馨據點 嘉義市鳳梨會社大變身

2019-03-31 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市鳳梨會社在日治時期曾是繁榮的鳳梨加工場，後來規畫為市場空間，攤位移出後閒置20多年，淪為治安死角。嘉義市垂楊里長黃琮榮推動「嘉義市社區規劃師駐地環境改造計畫」，由社規師計畫團隊與在地青年挺進社區角落，整理廢棄市場及公廁空間，打開封印已久的廢棄空間。

鳳梨會社位在嘉義市西區靠近仁愛路、垂楊路口一帶，它是日治時代留下的舊地名，顧名思義，這裡曾是日本人做鳳梨罐頭的地方。日本人走後，留下空空的廠區，多年後改建成菜市場，舊有遺跡僅剩菜市場對面一片低矮平房。

執行改造工程的「台灣田野學校」工頭葉哲岳說，當地公廁曾是街友、吸毒人口聚集處，經在地青年投入，花費數日將原本邊緣、雜亂紛雜的街角清理乾淨，呈現藝術櫥窗、市場小學堂、社區關懷據點等亮點成果。空間改造過程中，社區居民、環保局等各方夥伴在各自崗位上努力，期待著鳳梨會社的蛻變。

嘉義基督教醫院及雙福基金會合作開辦的「葫蘆．蘋果．貓」大齡食堂行動列車日前到鳳梨會社，現場烹煮鳳梨苦瓜雞湯等料理，與社區長輩交流，改造後的鳳梨會社，也是「高年級生」聚會新據點。