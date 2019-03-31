台灣人最差的風景 漁光島藝術節開幕藝術品就被弄壞

2019-03-31 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市漁光島藝術節昨天開幕，但是僅僅開幕兩天現場的藝術品就被參觀民眾弄壞，網友大嘆「台灣人的公德心實在可怕」。

文化局長葉澤山表示，破壞的部分會立刻修復，還沒有看過的民眾不必擔心，因為藝術品希望能夠跟群眾互動，所以不會加圍欄，但是會多樹立一些警語提醒民眾注意，並加派人手勸導，希望參觀者能發揮公德心共同愛護藝術品。

這名網友昨天在臉書「爆料公社」上貼文說：只能用一句話「面目全非」來形容。

貼文指出，「漁光島藝術節開幕第一天，我們享受了愉快美好的午後，但就在離開時，在裝置藝術「虹樹林」面前，我們傻了...好多好多人，用著超乎承受的力道搖晃著，導致「虹樹林」上方的球體與彈簧有許多的掉落...

不敢相信這就是我們的公民水準，所以跟BO一起前往一個一個的勸阻，只可惜有許多在一旁顧著打卡的家長，對於自己孩子的行為無動於衷，有位小弟弟在經過BO的提醒後也還是一副無所謂的神情，繼續搖晃，我看的出來BO他很氣餒。（他說感覺很不舒服）

雖然得知策展單位有派人在現場勸阻，但更希望的是能有一天，我們都可以自動自發的判斷對錯，讓自己成為更好的人。」

檢視連結的影片，不少人在現場大力搖晃藝術品，造成藝術品的裝飾掉落地上，還有在網路上造成轟動的創作「奇幻島」，沙灘上白馬漫步在白色竹叢裡，參觀民眾把插在地上的白色竹籤一根根拔起來，或者是只顧著拍照卻把藝術品踩壞，主辦單位雖然加派人手在現場勸阻，但是因為效果有限。