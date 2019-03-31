清明掃墓免煩惱 斗南鎮公所成立掃墓服務台

2019-03-31 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣斗南鎮公所將在4月4到7日連假期間，在斗南鎮新庄公墓、崙仔公墓設置清明掃墓服務台。圖／斗南鎮公所提供 分享 facebook

清明節連續假期將至，雲林縣斗南鎮公所將在4月4到7日四天假期，在斗南鎮新庄公墓、崙仔公墓設置清明掃墓服務台，提供祭拜用香、祭祖工具、金紙代燒等服務，讓民眾清明祭祖更便利。

斗南鎮長沈暉勛表示，今年的清明掃墓服務台服務升級，提供12項服務，連假期間在新庄、崙仔兩個公墓設置服務台，時間從早上8點到下午4點，都有專人提供詢問。