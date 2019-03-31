鼓勵阿公阿嬤托育訓練 雲林補助2千到5千元

2019-03-31 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣政府舉辦「祖孫托育補助-第3期托育人員訓練課程」，鼓勵有在家帶孫子的阿公阿嬤。圖／縣府提供 分享 facebook

雲林縣政府昨天舉辦「祖孫托育補助-第3期托育人員訓練課程」，鼓勵阿公阿嬤能學習相關托育知識，帶孫更輕鬆、更安心，而且只要符合祖孫托育補助對象及資格，可請領2到5000元補助，「免費來上課，帶孫領補助」。

社會處長林文志指出，雲林縣人口老化，且幼兒出生率低與少子化嚴重，縣府推動「保母辦登記，托育有保障，寶貝有補助」雲林新三寶計畫，為造福有托育需求的祖父母，特別開辦免費托育人員訓練課程，來減輕家庭托育負擔。

林文志表示，上完課程的長輩們只要符合設籍雲林且幼兒父母雙方都就業，綜合所得稅率未超過20%，無法自行照顧家中未滿2歲幼兒，送請有托育人員訓練課程結業證書或幼保、家政、護理相關科系或保母技術士證，阿公阿嬤每月可領2000元到5000元不等補助。

他說，縣府105年開辦以來到去年領取祖孫托育補助共有3433位長輩、補助金額達6625萬元，去年祖孫托育人員訓練課程，有814位長輩順利領取結業證書，歡迎阿公阿嬤踴躍報名參加。

詳情請洽雲林縣政府社會處，電話：(05)552-3374或山線居家托育服務中心電話：(05)536-0245或海線居家托育服務中心電話：(05)632-6028。