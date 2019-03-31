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斗六警分局保存二戰後建築原型 呈現古典藝術

2019-03-31 12:09中央社 雲林縣31日電

雲林縣政府所在地斗六市內，有一條源自古坑的雲林溪，溪流左岸及右岸分布行政機關的歷史建築聚落群，其中中山路斗六警分局保存二戰後警政廳舍建築原型，呈現古典裝飾藝術特色。

原雲林縣警察局、現今斗六警分局位在斗六市中山路上。雲林縣政府在今年1月公告登錄「原雲林縣警察局」為歷史建築，並指出，現今雲林縣警察局斗六分局，保存第二次世界大戰（1939年至1945年）後衙署建築特色，前棟的磚造與木構形式，是警政廳舍建築原型代表，見證斗六地區警政發展沿革。

雲林縣政府所在地的斗六市，有一條源自古坑的雲林溪蜿蜒，方向大約東南往西北，流經大學路、鎮南路、城頂街、府前街、太平路、中山路一帶，在其右岸及左岸分布原雲林縣政府、雲林縣警察局、警察宿舍、記者之家、民防管制中心、雲林縣議會和行啟紀念館等建築群。

根據「雲林縣原縣治軍警行政文化聚落建築群」提報資料，其中行啟紀念館在民國91年（2002年）、雲中街警察宿舍在民國94年（2005年）、記者之家在民國101年（2012年）公告為歷史建築。至於現今雲林縣警察局斗六分局的原雲林縣警察局在今年1月公告登錄為歷史建築。

雲林縣政府文化處表示，斗六警分局前棟建築的左側牆面有碑文記載民國39年（1950年）建造，是典型官署建築，建築風格屬現代主義，樓梯與裝飾線條簡潔的木窗，整體呈現日式洋樓風味。後棟建築是民國61年（1972年）建造的格子梁建築，由木造改為鋼筋水泥建物，結構體雖已改變，但入門即見樓梯通道，仍是二次大戰結束、台灣光復後的公家機關建築風格。

列入歷史建築的前棟建築特色，呈現水平搭配垂直與幾何線條，例如樓梯的直柱式，可以看出古典建築強調的垂直性；再如外牆的水平雨遮，除了因應台灣氣候特性，也看出水平性的延展；而矩型窗戶帶有古典與現代的過渡特色，其中，氣窗就呈現古典風味，連外牆與基座線條的收邊等，也帶有古典氣息，建築風格是一種裝飾藝術的展現。

現今斗六警分局的整體建築，流利的水平垂直線條，簡潔明朗，大量而規矩的開窗與水泥遮陽板的運用，注重採光、通風、排水等，構成建築物的機能形象。

住在警局對面的老鄰居說，每當早上升旗時刻，總是吸引小小警察子弟，站在圍牆邊跟著唱國歌，讓大人們看了不禁莞爾，如今建築周邊環境已變，牆面重新粉刷過，不過，「那個樣子」就是當初的模樣，簡潔的線條帶給人穩定、安全的感覺。

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