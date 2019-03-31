揚威日本直笛 麻豆國小奪最高榮譽「花村賞」

2019-03-31 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市麻豆國小赴日參加木笛大賽，獲得「金賞獎」殊榮。圖/麻豆國小提供 分享 facebook

台南市麻豆國小代表台灣赴日，昨在2019「第40回全日本直笛大賽」，從參賽100多支國際勁旅脫穎而出，除首度獲得「金賞獎」，更獲得大會最高榮譽「花村賞」殊榮。

麻豆國小直（木）笛團成立以來，橫掃國內各項音樂大賽，是每年台南市音樂比賽﹑全國音樂比賽和「台灣直笛大賽」的常勝軍，今年是第三度獲得台灣代表權，前兩年都拿下「銀賞獎」。今年更上一層樓，除拿下金賞獎，還摘下最高榮譽「花村賞」，再次印證該校在直笛上的堅強實力，連與賽日本隊伍都震驚說「怎被台灣拿走了！」

「這是我第二次帶著國旗出賽，這次得獎情緒更是激動不已！」6年級的團員王玟凌喜極而泣說，二度帶著國旗，拉著麻豆國小的布條到日本參賽，能在畢業前抱得「金賞」與「花村賞」，內心充斥著滿溢的感動及歡喜，回想起此趟有起有落的心路歷程，在一次次的考驗中，成長學習，在一次次練習和比賽中，受挫又重新振奮。

6年級吳若昀也說，這次能揚名日本樂壇，是許多人共同努力以及師長們用心指導。勝利背後，往往是不計付出努力，所有付出都值得了。