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台南劉啟祥百年故居 「畫室咖啡」邀遊客留畫作

2019-03-31 08:19聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南柳營台灣傳奇畫家劉啟祥故居啟用，文化局退休員工蘇美蓉（右）承租旁邊的劉啟祥畫...
台南柳營台灣傳奇畫家劉啟祥故居啟用，文化局退休員工蘇美蓉（右）承租旁邊的劉啟祥畫室，經營「畫室咖啡」。記者吳淑玲／攝影
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台南柳營百年劉啟祥故居整修後，打造為「劉啟祥美術紀念館」，庭院有一間小房子，是早年劉啟祥的畫室，台南市文化局退休員工蘇美蓉抗癌成功後，在局長葉澤山鼓勵下承租開設「畫室咖啡」，因常有不少會畫畫的遊客來參觀，蘇美蓉邀請他們能留下畫作，免費招待咖啡或飲料，收集足夠作品將在店裡為這些遊客畫作開畫展，以向劉啟祥致敬。

蘇美蓉表示，劉啟祥畫室建築綜合日式與歐洲，外牆黃色具有南歐色彩，在那個年代有壁爐，是因劉啟祥是從歐洲回來，這種設計在台灣建築很少有，環境非常乾淨，沒有其他的藝術品，可以欣賞到建築的美。

劉啟祥故居去年12月15日落成，畫室是民國35年興建，今年剛好滿一百年，蘇美蓉說，她在接到局長電話邀請時，原本有疑慮，因才退休一年，當初是基於健康及照顧高齡91歲的媽媽，媽媽也反對希望她好好休息，但和「大鋤花間」老闆娘施玲蘭參觀後就愛上這棟建築物。

蘇美蓉任職文化局23年，曾在總爺藝文中心，蕭壟文化園區服務，也負責321藝術聚落的管理，幾年前因常感到疲勞檢查後發現乳癌二期，後來開刀化療等努力抗癌後，106年辦理退休。

蘇美蓉經營的是劉啟祥百年故居庭院裡另一棟較小的劉啟祥畫室，她取名「畫室咖啡」，遊客目前尚不多，會有留畫作送咖啡的想法，是有一位嘉義來的女畫家，坐在室內窗口即興畫下劉居祥故居，她詢問對方可不可以留下畫作就招待咖啡，對方欣然同意。

目前畫室咖啡提供簡餐及咖啡、飲料，取用在地小農食材，如柳營酪農區的牛奶，台南虱目魚，還有鳳梨盛產就自己熬煮鳳梨果獎，天然不添加任何調味料，周一及周二公休，但預約可以服務，（06）6227168

台南柳營台灣傳奇畫家劉啟祥故居，有遊客當場畫作，「畫室咖啡」主人推出留畫作送咖啡...
台南柳營台灣傳奇畫家劉啟祥故居，有遊客當場畫作，「畫室咖啡」主人推出留畫作送咖啡，希望有朝一日能收集到足夠作品，為遊客開畫展，也是向劉啟祥致敬。記者吳淑玲／攝影
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台南柳營台灣傳奇畫家劉啟祥故居旁的小房子，是劉啟祥畫室，目前委外經營「畫室咖啡」...
台南柳營台灣傳奇畫家劉啟祥故居旁的小房子，是劉啟祥畫室，目前委外經營「畫室咖啡」。記者吳淑玲／攝影
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台南柳營台灣傳奇畫家劉啟祥故居，整修後趕在今年百年開放啟用。記者吳淑玲／攝影
台南柳營台灣傳奇畫家劉啟祥故居，整修後趕在今年百年開放啟用。記者吳淑玲／攝影
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