嘉南一期稻染稻熱病 崑濱伯：施重肥也是染病原因

2019-03-30 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲（右）邀無米樂「崑濱伯」共同宣導稻熱病防治。圖／取自陳吉仲臉書 分享 facebook

農委會主委陳吉仲今在臉書貼出與紀錄片無米樂主角「崑濱伯」黃崑濱一起宣導防治稻熱病的影片，「崑濱伯」表示，稻熱病不要都牽拖氣候，施重肥也有關係，去年收穫量差不多都1、2萬台斤，收穫好就會多施肥，加上氣候不好就會得稻熱病，重肥也是引起稻熱病的原因，提醒農民注意。

陳吉仲昨天到台南後壁以及嘉義鹿草等地區，實地勘查稻熱病的情況。他表示，目前發生的多是葉稻熱病，配合積極防治與管理，仍然可以順利收成，農委會各改良場將會到第一線辦理相關的講習會，讓農民了解面對稻熱病，在施肥、用藥上的正確觀念與做法。

陳吉仲說，現在是稻熱病的好發季節，除了請農友加強防範、正確用藥及避免多施氮肥，若罹病嚴重田區都救不回來，可在4月15日前可至當地公所辦理變更（補）申報轉作或休耕補助；也鼓勵把握時間投保水稻保險，投保時間到3月31日截止，為了讓農民方便投保，請各地區農會辛苦一點，在周日加班收件，請有意願投保的農民朋友們，把握前往農會辦理！

台南區農改場指出，目前染病以葉稻熱病居多，農民只要噴灑藥劑防治、減少氮肥，可讓水稻長出新葉。今年因氣候炎熱，提前在3月初就發出稻熱病示警，目前估算嘉南一期稻作染病比例約2成，農民在防治噴藥和減少氮肥使用後，水稻如長出新葉呈「濃綠」葉時，代表土壤氮肥過多，最好減少氮肥施肥，如稻葉呈淡黃色，代表氮肥少，可適當施肥讓水稻成長。