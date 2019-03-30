廣大稲農請注意 水稻稻熱病蔓延 農改場籲加強防治

2019-03-30 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南區農業改良場發現近來時陣雨溫差大，目前南部許多田間水稲發生稻熱病，呼籲農友施用穗肥勿過量、勿用氮素含量較高肥料，抽穗前應把握防治時機預防罹患減少損失。

台南農改場表示，近來時雨溫差大，目前南部田間水稻稻熱病感病品種普遍發生稻熱病，且部分農田水稻生長即將施用穗肥階段，或者將 抽穗，籲請農友加強確實防治避免病害蔓延，若施用穗肥勿用過多量或勿用氮素含量較高肥料，抽穗前應把握防治時機，預防罹患穗稻熱病以減少損失。

農改場研究人員表示，稻熱病菌可危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，發病初期葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，若環境適合病勢進展，則擴大呈紡錘型，病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎，如感染稻穗則造成榖粒不充實。

稻熱病於相對溼度高時易發病，溫度高低變化劇烈時，水稻的抵抗力降低使病害更加嚴重。稻熱病在一期作較容易發生，一般而言，水稻插秧後 35至 50天最容易遭受感染，尤其在施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生，因此請農友密切注意田間稻熱病發生情形，一旦發現病勢進展，應立即施藥防治，避免病害擴散蔓延。

稲熱病水稻抽穗初期患部呈淡褐色或暗褐色，組織壞死養分不能送達，影響整穗發育，並自罹病部位彎曲，而形成俗稱的「吊穗」或「吊狗」現象；穀粒受感染時，病斑則呈暗灰色或白色，發病嚴重時穀粒無法充實或不稔，俗稱「空包彈」，造成產量損失。

把握預防施藥時機應在抽穗前3至5天完成施藥工作，可有效減少病害發生與蔓延。倘若水稻田正值曬田期間，發現有稻熱病可立即引水灌溉，水稻吸收養分後可增加稻株對稻熱病的抵抗性，另應減少進入稻田踐踏，以免使稻根受損，間接影響稻株抗病力。