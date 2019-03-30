親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜證實將見吳敦義 今用唱的表態2020

日職／王柏融打擊1成11 中田翔4打點逼和歐力士

廣大稲農請注意 水稻稻熱病蔓延 農改場籲加強防治

2019-03-30 19:08聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南區農業改良場發現近來時陣雨溫差大，目前南部許多田間水稲發生稻熱病，呼籲農友施用穗肥勿過量、勿用氮素含量較高肥料，抽穗前應把握防治時機預防罹患減少損失。

台南農改場表示，近來時雨溫差大，目前南部田間水稻稻熱病感病品種普遍發生稻熱病，且部分農田水稻生長即將施用穗肥階段，或者將 抽穗，籲請農友加強確實防治避免病害蔓延，若施用穗肥勿用過多量或勿用氮素含量較高肥料，抽穗前應把握防治時機，預防罹患穗稻熱病以減少損失。

農改場研究人員表示，稻熱病菌可危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，發病初期葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，若環境適合病勢進展，則擴大呈紡錘型，病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎，如感染稻穗則造成榖粒不充實。

稻熱病於相對溼度高時易發病，溫度高低變化劇烈時，水稻的抵抗力降低使病害更加嚴重。稻熱病在一期作較容易發生，一般而言，水稻插秧後 35至 50天最容易遭受感染，尤其在施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生，因此請農友密切注意田間稻熱病發生情形，一旦發現病勢進展，應立即施藥防治，避免病害擴散蔓延。

稲熱病水稻抽穗初期患部呈淡褐色或暗褐色，組織壞死養分不能送達，影響整穗發育，並自罹病部位彎曲，而形成俗稱的「吊穗」或「吊狗」現象；穀粒受感染時，病斑則呈暗灰色或白色，發病嚴重時穀粒無法充實或不稔，俗稱「空包彈」，造成產量損失。

把握預防施藥時機應在抽穗前3至5天完成施藥工作，可有效減少病害發生與蔓延。倘若水稻田正值曬田期間，發現有稻熱病可立即引水灌溉，水稻吸收養分後可增加稻株對稻熱病的抵抗性，另應減少進入稻田踐踏，以免使稻根受損，間接影響稻株抗病力。

田間發現稻熱病時應立即採取防治措施；抽穗前3至5天應進行預防性施藥，避免抽穗時罹患穗稻熱病。其他防治藥劑資料可參考植物保護手冊或於臺南場網站查詢。有防治上的問題可詢問研究人員林國詞、吳雅芳、鄭安秀，台南場電話：06-5912901，嘉義場05-3751574。

感染葉稲熱病葉子出現枯萎「病斑」。圖/台南農改場提供
感染葉稲熱病葉子出現枯萎「病斑」。圖/台南農改場提供
分享
感染穗稲熱病表面結穗其實是「空包彈」沒有米粒。圖/台南農改場提供
感染穗稲熱病表面結穗其實是「空包彈」沒有米粒。圖/台南農改場提供
分享

稻熱病農改場工作

相關新聞

等待2年是值得的 台南麻豆區圖書館明蛻變重生

2019-03-30 18:59

影/慶祝玄天上帝誕辰 宋江陣頭少女熱舞拼場

2019-03-30 18:41

木都開箱主題展開幕 黃敏惠開心當網美

2019-03-30 17:51

清明連假 台南30墓園、9風景區交通管制

2019-03-30 17:50

台南海岸退縮嚴重 市府舉辦植樹護岸活動

2019-03-30 12:43

影╱西瓜大胃王！2分鐘嗑完一臉盆西瓜

2019-03-30 11:40

嘉市各界菁英挑戰三角舞 展現城市活力

2019-03-30 10:47

清明假期公車賞櫻搭船優惠 嘉義市有免費路線

2019-03-30 09:18

台灣布袋戲史30年偶衣大師聯展 新一代偶衣師訂單滿滿

2019-03-30 08:59

高人氣「陳澄波畫展-山林唸歌」 移展嘉義檜意森活村

2019-03-30 08:29

台南葫蘆埤自然公園2樓高溜滑梯爆紅 再推桌遊闖關

2019-03-30 08:28

2800萬二備金 嘉縣決議保留

2019-03-29 23:49

老人假牙補助 嘉縣4月上路

2019-03-29 23:45

特教生運動場發光 獲優秀青年

2019-03-29 23:41

南鐵拆遷期限到 還有54戶沒搬

2019-03-29 23:11

全台僅見 苗栗往北港「鐵馬進香」5月推出

2019-03-29 21:14

青陽協會贊助阿嬤志工合做春捲 分享社區老人

2019-03-29 20:18

他吸入胎便出生只能爬行 如今在運動賽事拿佳績

2019-03-29 19:53

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

新門牌挨罵！新北改回藍綠色 換發時程全面延遲

2019-03-30 11:49

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職

2019-03-29 20:05

生人迴避！彰化今明3場「送肉粽」 民眾心慌慌

2019-03-30 15:27

廈門沒和韓國瑜簽到約 上海曾泰董事長來台買燕巢芭樂

2019-03-30 16:38

環保局副局長市政會議抖腳被轉調 韓國瑜：適才適所

2019-03-29 21:01

2019高雄宋江陣選手之夜 神祕嘉賓竟是韓冰

2019-03-30 00:02

挨批新門牌辨識度低 設計師：實際成品其實極高

2019-03-30 12:29

準公務員分發 先問「是否加班？」資深公務員感嘆

2019-03-29 23:30

管制35年 墾丁溪仔口海岸、九棚鼻頭草原秘境開放

2019-03-29 23:42

等不及到醫院 孕婦救護車上順利產女

2019-03-30 13:35

海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28

新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43

她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母

2019-03-29 20:31

秘境解封後和平島公園塞爆 將增闢大停車場便利遊客

2019-03-30 09:43

基北1550嚴重脫班通勤族罵翻 4業者將支援改善

2019-03-30 09:58

台灣布袋戲史30年偶衣大師聯展 新一代偶衣師訂單滿滿

2019-03-30 08:59

美景不再！東豐自行車綠廊樹木遭砍全禿光

2019-03-30 16:21

台灣燈會志工感恩餐會 蔡英文：就潘孟安話最多

2019-03-30 16:16

台南葫蘆埤自然公園2樓高溜滑梯爆紅 再推桌遊闖關

2019-03-30 08:28

議員爆機捷狀況多 駕駛害怕選擇離職 桃捷駁斥

2019-03-29 23:22

新北玩具行動車開進金山金包里社區

2019-03-29 21:30

避免A柱盲區撞行人 桃市替公車裝大尺寸照地鏡、廣角鏡

2019-03-29 20:33

全台僅見 苗栗往北港「鐵馬進香」5月推出

2019-03-29 21:14

老農變講師 員農學生走出教室向田裡老農請益

2019-03-30 08:20

減輕家長負擔 竹縣將設置10多處公共托育家園

2019-03-30 12:06

學者觀點／準公務員受年改影響 使命感低了

2019-03-29 23:26

台南市觀光局缺1臨時工 今天57人來搶

2019-03-30 12:49

幫高雄治水 李鴻源：明年可能改善

2019-03-29 23:33

南鐵拆遷期限到 還有54戶沒搬

2019-03-29 23:11

北捷百億人次卡2小時賣光 今明兩天音樂會等你回味

2019-03-30 12:40

扭轉婚紗老店 她26歲接班創千萬奇蹟

2019-03-30 09:57

林佳龍帶隊參觀花博 盧秀燕：歡迎前市長回來

2019-03-30 11:01

公益郵輪啟航 北市百名學生任觀光代言人免費出國

2019-03-29 21:40

被疑為小英串連開全代會 黃建財駁：為黨非為特定人選

2019-03-29 23:54

新北紅線夜間停車 新莊部分路段4月起首波開放

2019-03-29 23:35

清明掃墓漸現車潮 高雄警今起制墓園交通

2019-03-30 08:24

影/慶祝玄天上帝誕辰 宋江陣頭少女熱舞拼場

2019-03-30 18:41

藤枝森林遊樂區封園10年終於重開 遊客踏上林道心悸動

2019-03-30 18:07

美食新天地／板橋二哲家水餃 料多CP值高

2019-03-29 23:21

台商大廠熱錢回流 盧秀燕：感謝台商對台中有信心

2019-03-30 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top