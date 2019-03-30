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等待2年是值得的 台南麻豆區圖書館明蛻變重生

2019-03-30 18:59聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南麻豆區圖書館封關兩年整修，明天下午1點半重新啟用，麻豆區長孔慶瑤說，過程雖波折四起，但結果是美好的，新圖書館亮點是將館內天花板彩繪大幅綠色交織白色柚花點綴，突顯麻豆文旦產業意象，營造漫步柚園的書香環境氛圍，並打通3及4樓，依年齡設專區閱讀空間，明亮又舒適，「兩年等待是值得的」。

麻豆區圖書館位在麻豆地方文化館的3樓、4樓，市府補助1千萬元，進行優質化改善，整修工程在2017年8月開工，原訂休館半年，後因變更工程設計一度停工，導致工期一再延宕。

孔慶瑤說，因是舊建築整修，在進行閱讀空間優質化時，因消防設備與無障礙設施不符新法規，變更設計又面臨經費不足，停工等等追加預算等，過程雖有波折，但現在提供的是全新的閱讀環境，5月份還會購買一批2千多冊新書進駐。

整修後的新館，館內設有書庫區，書架高度由6層降至4層，空間更通透視野好，也方便取書。3樓及4樓增設樓梯，設置單一出入口，依功能及不同年齡區分，有0至5歲幼兒專區、青少年專區、多媒體區、英語學習區、年度新書區、漫畫閱覽區、兒童閱覽區、樂齡閱覽區、多元文化區、討論區、麻豆數位機會中心等；無障礙設施提供電梯直達3、4樓和無障礙廁所，

孔慶瑤表示，歡迎大家以「入新厝」的歡樂心情，共同來見證圖書館新生，享受誠品化的優質圖書館環境，今天邀請大土豆薩克斯風樂團、紀安國小醒獅團及心欣幼兒園進行表演，借書滿5本也送精美小禮物，限領1次。

台南市麻豆區圖書館新書展示區。記者吳淑玲／攝影
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台南市麻豆區圖書館重新整修，提供市民誠品化的優質閱讀環境。記者吳淑玲／攝影
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台南市麻豆區圖書館四樓青少年區有電腦等多媒體設備。記者吳淑玲／攝影
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台南市麻豆區圖書館書架區將櫃子從六層改為四層，空間通亮也方便取書。記者吳淑玲／攝...
台南市麻豆區圖書館書架區將櫃子從六層改為四層，空間通亮也方便取書。記者吳淑玲／攝影
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