木都開箱主題展開幕 黃敏惠開心當網美

2019-03-30 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市文化局「木都開箱—嘉義市木構建築主題展」即日起至5月26日、周二至周日上午9時至下午5時。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 為讓民眾實際感受木造空間場域氛圍，嘉義市文化局「木都開箱—嘉義市木構建築主題展」特別選在日據木構建築的代表─嘉義舊監獄及緊鄰宿舍群舉行「木都開箱」，嘉義市長黃敏惠今天為木構建築工作坊創作成果進行掛牌儀式，作品「窗裡窗外」是由10位市民共同完成，充滿濃濃的文青復古風，黃敏惠開心當網美，忍不住一拍再拍！

黃敏惠稱，嘉義市是木材之都，屬於獨一無二的文化力，如今木構建築除了時代意義外，其背後還帶有生活、教育及木藝的意涵，現在市府打造這個品牌，也思考如何再把木都發揚光大，市府搭建舞台，需要大家一起來關心，凝聚眾人的力量一起往前，「木都開箱，讓嘉義被看見」。

嘉義市文化局指出，今年適逢嘉義舊監創建100年，特別邀請法務部矯正署嘉義監獄共同辦理此次活動，讓民眾透過展覽走入木構空間，以木都木建築索引，呈現「林業—木業—木建築」的產業關係鏈。除了嘉義市木構建築相關內容外，展覽也呈現近年來民間與市府致力的各項保存、維護與復興工作，讓民眾能實地觀察木構建築的修繕成果，同時喚起大家對這座城市與「木」連結的生活記憶。