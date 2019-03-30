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清明連假 台南30墓園、9風景區交通管制

2019-03-30 17:50聯合報 記者邵心杰╱即時報導

警方公布南山公墓清明掃墓交通管制示意圖，供民眾參考。記者邵心杰／翻攝
警方公布南山公墓清明掃墓交通管制示意圖，供民眾參考。記者邵心杰／翻攝
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清明連假將屆，每年掃墓人車潮湧入，造成台南30處主要公墓及納骨塔周邊交通壅塞，9大風景區也湧入各地遊客參訪，台南市警局規劃30處墓區、9大風景區交管措施，每天動員600名警力維持掃墓與風景區及各主要道路交通順暢，呼籲民眾多利用掃墓專車及搭乘大眾運輸工具。

台南市交通警察大隊預估，4月4日及5日清晨5時至下午5時將是掃墓高峰，其中又以4月5日清明節當天車流量最大，將採交管及替代與接駁等措施因應。

南山公墓、崇孝塔兩處將實施交通管制，南山公墓管制時段4月5日上午7時起至下午4時止，管制路段南區新都路（大成路至西門路），管制地點新都路與大成路口、大成路一段61巷與新都路口、新都路145巷口、西門路與新都路口，管制車種禁止三輪以上車輛進入。

崇孝塔制時段4月5日上午7時起至下午4時止，管制路段南區健康路133巷口至崇孝塔及竹溪街路口前道路，管制地點竹溪街136號、健康路一段133巷125號、體育路43巷28號，管制車種禁止三輪以上車輛進入。

此外，南區南山公墓、南化區懷恩堂及思親堂、六甲區納骨塔、歸仁區納骨塔、新營福園將提供免費接駁車輛，南區南山公墓4月5日上午8時至下午4時，台南市殯葬管理所提供12輛中巴接駁專車；南化區懷恩堂及思親堂4月5日上午7時30分至12時，公所提供懷恩堂2輛及思親堂3輛中巴接駁專車；六甲區納骨塔4月4、5日上午8時至下午4時，公所提供2輛中巴接駁專車；歸仁區納骨塔4月4日上午9時至下午2時區公所提供1輛中巴接駁專車；新營福園4月5日上午8時至下午4時，公所提供5輛接駁專車。

交大大隊長翁誌宏說，連假期間將針對轄區各主要幹道及赤崁樓、孔廟、安平古堡、海安路商圈、七股鹽山、奇美博物館、虎頭埤、梅嶺、關子嶺9大風景區與30處主要墓園規劃交通管制措施，編排警力疏導管制，除由轄區分局持續管控疏處外，並運用廣播電台宣導，即時上線播報最新路況，並與交通局交控中心聯繫，利用中央監控管理系統整合行動裝置協助宣導供用路人參考。他呼籲遊客和民眾多利用替代道路與接駁車，避免壅塞。

南區崇孝塔清明節當天將實施交通管制。記者邵心杰／翻攝
南區崇孝塔清明節當天將實施交通管制。記者邵心杰／翻攝
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警方公布清明掃墓各區免費接駁公車起迄時間及行經路線。記者邵心杰／翻攝
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連假警察清明節

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