改制15周年 台大雲林分院舉辦高齡照護國際研討會

2019-03-30 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



因應人口結構高齡化，台大醫院雲林分院今天在虎尾科技大學舉辦「改制15週年高齡照護國際研討會」，邀請美、日、英國學者出席國際性學術研討會，共同分享討論高齡長者照護現狀與未來。

依據內政部資料全台65歲以上老年人口占總人口比率在2018年3月底達到14.05％，已邁入「高齡社會」，雲林縣老年人口所占比率為17.69%，老年人口比例高居台灣本島第二高。

今天包括美國西奈山醫學院高齡及緩和醫學科Sean Morrison教授及日本東京大學醫學院附設醫院秋下雅弘副院長分享美國及日本高齡照護系統的發展與未來展望；英國倫敦國王學院生命科學與醫學系Stephen Harridge教授分析體能活動於身心健康維持的角色；日本國立長壽醫療研究中心荒井秀典副院長則提供日本採用高科技智慧進行照護的經驗。

台大雲林分院副院長劉宏輝表示，老年人的照護不同於年輕人，除了老化本身所造成的多重器官衰退外，隨著年齡的增加，患有慢性疾病數目也隨之增加，共同維護高齡人士的健康、延緩老化並預防疾病的發生，絕對是必要的課題。