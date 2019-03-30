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見證台南成現代都市 湯德章紀念公園重新開放

2019-03-30 13:31中央社 台南30日電

走過百年的湯德章紀念公園是台南現存最大圓環，也是市定古蹟，它輻射出7條道路，是西方都市計畫手法運用於台灣的證明，見證台南走進現代都市之列。

台南市文化資產管理處今天在中西區湯德章紀念公園舉辦「南風再起」的公共藝術活動，正式宣告這座圓環公園重新對外開放。

提起湯德章紀念公園，台南市區當地中老年人都稱為「民生綠園」，這是台灣光復後的稱呼，其實它的原名是大正公園，也被稱為兒玉公園，規劃於1901年，完成於1907年，是日治時期實施「市區改正計畫」的防火公園。

湯德章紀念公園見證西方都市計畫手法運用於台灣都市發展，輻射出中正路、南門路、開山路、青年路、中山路、公園路、民生路等中西區最重要的7條道路，也讓台南在當時走進現代都市之列。

湯德章紀念公園是日治台南都市開發的中心點，周遭群聚開台400年來的重要建築，包括全台首學孔廟、台南州廳（國立台灣文學館）、台南合同廳舍（台南市消防隊）、台灣首廟天壇、林百貨等，是台南歷史的核心，也是外國遊客尋訪台灣現代化的起點。

當然，台灣過往政權也在這座公園正中央豎立雕像，作為統治地位的標竿，日治有台灣總督兒玉源太郎，民國時期有國父孫中山等，2014年公投護台灣聯盟等獨派團體將孫中山雕像拉下造成毀損，市府修復後收藏保存，未歸原位。

2017年9月，市府展開湯德章紀念公園的整修工作，全力恢復日治大正公園舊觀，正中央改置知名雕塑家莊靜雯的銅雕作品「迎風」，公園內人物雕像只剩紀念湯德章的半身像。

如今，公園完成修復，古蹟本體顯現、公共藝術建置，再搭配周遭明清以降風格迵異的建築和景點，重新定義了這個有著多重歷史文化的空間。

修復建築公共藝術

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