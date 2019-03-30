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清明假期公車賞櫻搭船優惠 嘉義市有免費路線

2019-03-30 09:18聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義區監理站推薦，民眾掃墓後可搭公車樂郊遊，上山賞櫻、下海遊島踏青遊景。圖／嘉義...
嘉義區監理站推薦，民眾掃墓後可搭公車樂郊遊，上山賞櫻、下海遊島踏青遊景。圖／嘉義區監理站提供
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清明是傳統寒食節、上巳節、清明節三相結合的重要節日，華人重視孝道，有清明節前後掃墓、祭祖、郊遊習俗，清明期間嘉義櫻花還在綻放，澎湖航班開始運行，民眾掃墓後可搭公車樂郊遊，上山賞櫻、下海遊島踏青遊景。

另外，嘉義市政府清明節4月3至8日，推出「市區66路」台灣好行「光林我嘉」線，電子票證免費搭乘，每日往返共28班，從嘉義後火車站出發，沿線停靠香湖公園、秀泰影城、三越遠東商圈、城隍廟、檜意森活村、獄政博物館、嘉義公園、大雅路商圈及蘭潭風景區，一卡在手、免費無限次搭乘。

嘉義區監理所所長李輝宏表示，公路總局為鼓勵民眾搭乘公共運輸及紓解國道交通壅塞，自108年4月3日至7日止，實施清明連續假期交通疏運計畫，推出便民疏運優惠三大措施。

包括「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，計有14家業者86條路線提供國道客運票價優惠，平均優惠額度約為原始票價85折。轉乘在地客運優惠部分，民眾搭乘所有國道客運路線、臺鐵及台灣高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運(高鐵快捷公車除外)，將提供基本里程或一段票免費優惠乘。

40條路線「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠，為避免民眾開車前往觀光景點造成周邊道路交通壅塞，優惠期間比照前揭時段，以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，另如「台灣好行」半價優惠，與前述轉乘優惠同時發生可享有雙重優惠，先給予半價優惠後再享轉乘優惠。利用公共運輸返鄉、出遊，不僅節省荷包也避免塞車及停車不便。

嘉義區監理所推薦幾個踏青景點：

●往雲林古坑綠色隧道、福祿壽酒廠、劍湖山世界可從斗六火車站可搭嘉義客運的「0031」，假日往返共10班。

●賞阿里山櫻花，從嘉義火車站出發的可搭嘉義縣公車處「7322」，每日往返共20班，從高鐵嘉義站出發的可搭公車處「7329」，每日往返共8班。

●前往澎湖看海遊島，可選擇從嘉義火車站搭嘉義客運「7209J」每日往返共2班、高鐵嘉義站搭嘉義客運「7209J」及阿里山客運「168A」每日往返各2班，新營火車站搭新營客運「7410A」每日往返共6班。

嘉義區監理站推薦，民眾掃墓後可搭公車樂郊遊，上山賞櫻、下海遊島踏青遊景。圖／嘉義...
嘉義區監理站推薦，民眾掃墓後可搭公車樂郊遊，上山賞櫻、下海遊島踏青遊景。圖／嘉義區監理站提供
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嘉義區監理站推薦，民眾掃墓後可搭公車樂郊遊，上山賞櫻、下海遊島踏青遊景。圖／嘉義...
嘉義區監理站推薦，民眾掃墓後可搭公車樂郊遊，上山賞櫻、下海遊島踏青遊景。圖／嘉義區監理站提供
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嘉義區監理站推薦，民眾掃墓後可搭公車樂郊遊，上山賞櫻、下海遊島踏青遊景。圖／嘉義區監理站提供
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國道客運火車站公共運輸

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