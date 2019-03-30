台灣布袋戲史30年偶衣大師聯展 新一代偶衣師訂單滿滿

2019-03-30 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



布袋戲偶愈來愈精緻，偶衣是最重要部分。近年來聞名於國際的三昧堂布袋戲，其偶衣師陳有豐（阿維）出身於嘉義，三昧堂成名後，霹靂布袋戲進而延攬陳有豐製作電視劇與電影中主角的偶衣，如今陳有豐將和台灣電視布袋戲史上三大偶衣師一起聯展偶衣作品。

31歲的陳有豐如今是布袋戲偶衣界知名度很高，訂單排到3年後，「要很有耐心才能等到他的衣服」，每件至少1萬5千元。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻提到，陳有豐從國小六年級就由母親和奶奶指導，學會用裁縫車做出自己想要的戲偶衣服。高中時將其創作的偶衣交給精品店販售，開啟他自創偶衣市場。2010年三昧堂開始和他合作，由他負責創作三昧堂的偶衣，隨著三昧堂到世界各國參展受到關注。

嚴仁鴻說，阿維的偶衣很精緻，衣料稀有高級，做工、技藝繁複精巧，帶領著偶衣進入了藝術殿堂。戲迷們可以在電視布袋戲劇集上定期看到他的優秀作品。

近年來許多布袋戲偶展，但甚少提及那些為華麗戲偶背後默默努力的偶衣師傅們，有的封針成絕響，有的沈潛休隱，有的正在綻放光芒。文藻外語大學的布袋戲在地國際化計畫團隊，與雲林布袋戲館以及三昧堂創意木偶團隊合作，向戲迷募集了50餘件、跨越台灣布袋戲史30幾年的四位偶衣大師，許建宏、黃愛玉、余美娟與陳有豐的偶衣作品，將於3月31日至4月30日在雲林布袋戲館展出。