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高人氣「陳澄波畫展-山林唸歌」 移展嘉義檜意森活村

2019-03-30 08:29聯合報 記者謝恩得╱即時報導

民國106至107年在總統府創下高人氣的「陳澄波畫展-山林唸歌」，昨天起至109年3月28日移展到嘉義市檜意森活村T25阿里山林業史館，展出1年，作品將分2梯展出。

阿里山林業鐵路及文資處表示，這次展出的其中一幅作品「山之巔」，是陳澄波少數使用水彩的畫作，遠方的高山不是使用綠色，而是使用藍色，看起來彷彿隨意揮灑的山形，卻似阿里山大塔山的山頂，這幅作品是他大女兒結婚喜宴的時刻，在貴賓簿中所留下的水彩速寫，究竟他是懷著什麼樣心情，值得大家細細思量。

陳澄波文化基金會董事長陳立栢先生曾分享，他的阿公陳澄波與山林有關的作品有上百幅，可分類成在山林中遨遊的山林唸歌，以及與從諸羅城下仰望山林的望向山林，望向山林戶外美術館在3月25日起已於嘉義市立文化中心開幕。

林鐵及文資處長黃妙修表示，檜意森活村早期為伐木宿舍，是伐木員工生活的重要場域，此次陳澄波畫展連結生活與藝術的關係，亦呼應阿里山小火車是一條連結山林與人的關係的重要橋樑。

展覽期間民眾可於T25領取戀山林集點卡，完成指定任務並集滿3個章，可兌換限量好禮外，亦可享檜村指定商家商品9折優惠。

展覽期間每月最後一個星期六上午10點30分至11點30分，於檜意森活村T23眠月廬林鐵故事屋，將分享陳澄波繪本的好聽故事。

幼兒園小朋友認真拓印杜鵑花作品。記者謝恩得／翻攝
幼兒園小朋友認真拓印杜鵑花作品。記者謝恩得／翻攝
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幼兒園小朋友認真聽著導覽陳澄波山之巔畫作。記者謝恩得／翻攝
幼兒園小朋友認真聽著導覽陳澄波山之巔畫作。記者謝恩得／翻攝
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