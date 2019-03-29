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全台僅見 苗栗往北港「鐵馬進香」5月推出

2019-03-29 21:14聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗「鐵馬進香」活動又來了！去年苗栗市公所首度推出「復刻版」鐵馬進香，重現半世紀以前苗栗民眾騎自行車往返北港進香的風情，報名出現「秒殺」熱潮，今年活動將於5月18日推出，市公所邀請各地民眾報名參與，挑戰往返345公里的進香壯舉。

五、六十年前苗栗地區曾風行組隊騎單車北港朝天宮進香的熱潮，當年信眾戴白帽、穿白衣白褲，來回跋涉三百多公里，這股媽祖婆的鐵馬進香的熱潮直到機車及大眾運輸盛行後才消退，但在老輩居民記憶中，當年鐵馬進香可說是人生精彩難忘的一段時光，苗栗市公所去年推出「復刻版」白衫軍鐵馬進香活動，回響熱烈。

苗栗市長邱鎮軍、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人上午在苗栗市公所廣場舉辦記者會，宣布今年鐵馬進香活動將再度推出，這也是全台目前僅見的騎單車往北港團體進香的活動。

今年市公所邀在地藝術工作者林嘉雯為活動手繪天后宮媽祖，並南下客製懷舊復古三輪車，活動當天邱鎮軍將騎復古三輪車，載著苗栗天后宮二媽全程領航，保留最傳統的進香文化，一路南下挑戰不可預期的進香路況和天侯。

市公所表示，今年活動也號召沿途各縣市同好車友，以接力方式隨行，為「苗栗鐵馬進香團」打氣，市公所還特製限量紀念車衣、令旗、媽祖小神衣香火袋及防曬圍脖等，參加的車友完騎2天進香之旅，可獲精緻獎牌1面。

苗栗鐵馬進香300個名額一律採網路報名，費用1000元，分2階段報名，第1階段時間4月1至7日以縣民優先，名額100個；第2階段8至18日200個名額，開放各地民眾，名額有限。

苗栗市鐵馬進香活動今年5月將再度推出，苗栗市長邱鎮軍(右二)上午在市公所廣場為活...
苗栗市鐵馬進香活動今年5月將再度推出，苗栗市長邱鎮軍(右二)上午在市公所廣場為活動宣傳，邀約民眾來參與、體驗全台僅見的鐵馬進香。記者胡蓬生／攝影
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半世紀以前，苗栗往返北港「鐵馬進香」風行一時。記者胡蓬生／攝影
半世紀以前，苗栗往返北港「鐵馬進香」風行一時。記者胡蓬生／攝影
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苗栗市鐵馬進香活動今年5月將再度推出，苗栗市長邱鎮軍(右二)和去年參與的老車友為...
苗栗市鐵馬進香活動今年5月將再度推出，苗栗市長邱鎮軍(右二)和去年參與的老車友為活動宣傳，一起邀約民眾體驗全台僅見的鐵馬進香。記者胡蓬生／攝影
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苗栗市鐵馬進香活動今年5月將再度推出，苗栗市長邱鎮軍(中)和去年參與的車友為活動...
苗栗市鐵馬進香活動今年5月將再度推出，苗栗市長邱鎮軍(中)和去年參與的車友為活動宣傳，一起邀約民眾體驗全台僅見的鐵馬進香。記者胡蓬生／攝影
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苗栗市公所特製限量的令旗、媽祖小神衣香火袋、防曬圍脖等紀念品。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所特製限量的令旗、媽祖小神衣香火袋、防曬圍脖等紀念品。記者胡蓬生／攝影
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苗栗市鐵馬進香活動今年5月將再度推出，苗栗市長邱鎮軍(右二)上午在市公所廣場為活...
苗栗市鐵馬進香活動今年5月將再度推出，苗栗市長邱鎮軍(右二)上午在市公所廣場為活動宣傳，邀約民眾來參與、體驗全台僅見的鐵馬進香。記者胡蓬生／攝影
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今年苗栗鐵馬進香的紀念車衣。記者胡蓬生／攝影
今年苗栗鐵馬進香的紀念車衣。記者胡蓬生／攝影
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