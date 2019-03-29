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欣林潭子區管線挖損氣體外洩 退輔會：已止漏

2019-03-29 21:07中央社 台北29日電

退輔會轉投資的欣林天然氣公司在台中市潭子區施工汰換管線，傳出氣體外洩，瓦斯味很重。退輔會今天表示，事發原因是PVC管汰換工程挖損中壓管線；目前已止漏，正常供氣。

媒體報導，欣林天然氣股份有限公司今天在台中市潭子區潭子街一段進行管線汰換施工，疑因機具操作不慎，導致氣體外洩，現場瓦斯味相當重。

對此，國軍退除役官兵輔導委員會晚間發布新聞稿表示，事發原因是PVC管汰換工程挖損中壓管線，欣林天然氣公司業務主管在現場指揮搶修，並已回報台中市政府與經濟部緊急應變中心。目前已止漏，正常供氣，退輔會並請欣林天然氣公司持續掌握最新狀況。

退輔會台中市國軍

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