他吸入胎便出生只能爬行 如今在運動賽事拿佳績

2019-03-29 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



救國團嘉義團委會今天慶祝青年節，在嘉義市政府舉辦表揚大會，包括嘉義市議員黃思婷等177名嘉義地區各行各業的優秀青年接受嘉義市長黃敏惠表揚，而嘉義市金豐碩農業科技有限公司創辦人沈朝富外銷小番茄有成，今天代表嘉義市北上參加全國優秀青年表揚。

黃敏惠表示，青年是推動社會進步的動力，每個獲獎者都在自已的本業上認真付出且有出色的表現，希望能讓所有優秀的青年們當起向上、向善力量的領頭羊，帶領身邊所有的青年們，鼓勵大家努力揮灑青春，在嘉逐夢，一起讓嘉義變得更加美好。

嘉義地區177名優秀青年來自各行各業，樂檸漢堡老闆陳永中成功創業後，對於社會回饋不遺餘力。黃思婷著重於推動主題觀光，以過年回家好好玩、兒童在家好好玩等創意活動行銷嘉義，吸引外地人潮進入嘉義觀光。

就讀嘉義特殊教育學校的郭祐誠出生時因吸入胎便，導致出生後僅能在地上爬行，但家人並未因此而放棄希望，積極為他做復健，加上自身的努力，逐漸從爬行到學會站立，甚至能夠跑步，近年來在運動賽事上拿到佳績，今年更代表台灣參加2019特奧全球青少年領袖高峰會，諸多傑出的表現，讓人在他的身上充分看見生命的韌性與希望。