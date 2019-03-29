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全台唯二原始海岸線！墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

他吸入胎便出生只能爬行 如今在運動賽事拿佳績

2019-03-29 19:53聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

救國團嘉義團委會今天慶祝青年節，在嘉義市政府舉辦表揚大會，包括嘉義市議員黃思婷等177名嘉義地區各行各業的優秀青年接受嘉義市長黃敏惠表揚，而嘉義市金豐碩農業科技有限公司創辦人沈朝富外銷小番茄有成，今天代表嘉義市北上參加全國優秀青年表揚。

黃敏惠表示，青年是推動社會進步的動力，每個獲獎者都在自已的本業上認真付出且有出色的表現，希望能讓所有優秀的青年們當起向上、向善力量的領頭羊，帶領身邊所有的青年們，鼓勵大家努力揮灑青春，在嘉逐夢，一起讓嘉義變得更加美好。

嘉義地區177名優秀青年來自各行各業，樂檸漢堡老闆陳永中成功創業後，對於社會回饋不遺餘力。黃思婷著重於推動主題觀光，以過年回家好好玩、兒童在家好好玩等創意活動行銷嘉義，吸引外地人潮進入嘉義觀光。

就讀嘉義特殊教育學校的郭祐誠出生時因吸入胎便，導致出生後僅能在地上爬行，但家人並未因此而放棄希望，積極為他做復健，加上自身的努力，逐漸從爬行到學會站立，甚至能夠跑步，近年來在運動賽事上拿到佳績，今年更代表台灣參加2019特奧全球青少年領袖高峰會，諸多傑出的表現，讓人在他的身上充分看見生命的韌性與希望。

救國團嘉義團委會今年青年節的主題為「青春不停步，共築夢想路」，規劃了跨校性社團成果發表及社區環保活動等系列活動，鼓勵青年朋友及社會大眾參與環境保護及社區美化，喚起共同維護環境的環保意識。

就讀嘉義特殊教育學校的郭祐誠（中）不只在運動競技上有傑出表現，今年更代表台灣參加...
就讀嘉義特殊教育學校的郭祐誠（中）不只在運動競技上有傑出表現，今年更代表台灣參加2019特奧全球青少年領袖高峰會，嘉義市長黃敏惠（右）頒獎表揚他。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市議員黃思婷（右）推動主題觀光，吸引外地人潮進入嘉義觀光，嘉義市長黃敏惠（左...
嘉義市議員黃思婷（右）推動主題觀光，吸引外地人潮進入嘉義觀光，嘉義市長黃敏惠（左）頒獎表揚。記者姜宜菁／攝影
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樂檸漢堡老闆陳永中（右）事業有成，對回饋社會不遺餘力，嘉義市長黃敏惠（右）今天頒...
樂檸漢堡老闆陳永中（右）事業有成，對回饋社會不遺餘力，嘉義市長黃敏惠（右）今天頒獎表揚他。記者姜宜菁／攝影
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