染高病原性禽流感 雲林3禽場撲殺2萬多隻

2019-03-29 20:01 中央社 雲林縣29日電



雲林縣動植物防疫所今天表示，東勢鄉一處紅羽土雞養禽場、2處土番鴨養殖場，分別驗出H5N2高病原性禽流感，今天由防疫所動員撲殺2萬3342隻雞鴨。

雲林縣動植物防疫所指出，東勢鄉一處紅羽土雞養禽場，飼養一萬多隻67日齡的紅羽土雞，本月25日飼主發現紅羽土雞死亡6隻，26日清晨又發現死亡25隻，且死亡雞隻都有紅腳、臉部腫脹及精神不佳等症狀。

經飼主通報防疫所訪視，由防疫所派員採樣送驗，28日下午確診感染H5N2高病原性禽流感，今天上午派員撲殺1萬2344隻紅羽土雞。

防疫所表示，東勢鄉另外有2場土番鴨養殖場，飼主是同一人，2場養殖場分別飼養30日齡小鴨、81日齡大鴨，且2養殖場比鄰，距感染H5N2高病原性禽流感的紅羽土雞場半徑在一公里範圍內。

雖然這2場養殖場的土番鴨外觀正常，也沒有異常死亡現象，但因距感染H5N2高病原性禽流感的養禽場半徑不到一公里，由防疫所依規定劃入主動監測禽場。

防疫所表示，這2場比鄰的土番鴨養殖場，經防疫所26日採樣送驗後，也檢出H5N2高病原性禽流感陽性，今天由防疫所派員撲殺30日齡小鴨6260隻、即將上市的81日齡大鴨4738隻。