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《兒少法》修正案三讀！托嬰中心強制裝監視器 狼師、惡保母全建檔

失智長者時間空間常有認知錯誤 不能和他講道理

2019-03-29 16:08聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義大林慈濟醫院失智症中心今天舉辦失智症病友會暨家屬支持團體活動，失智症中心主任曹汶龍醫師與家屬座談，提醒家屬們與失智症長者互動要懂得方法，當失智長者對於時間、空間認知錯誤的時候，要了解那不是他的錯，不能和他講道理，要學會換一個老人家熟悉的時間和空間，來與他們互動。

曹汶龍表示，失智症猶如轟炸機轟炸大腦，炸到哪一區，哪一區的功能就不行了，有時候老人家對於時間或地點認知錯誤，家屬要了解那不是他的錯，是他那一塊的功能已經失去了，所以要懂得轉移話題、轉移空間、轉移時間，轉換一個老人家熟悉的時間和空間來跟他對話。

有時也可以用行動來和他們對話，例如給他吃1塊蛋糕，或者給他1個巧克力糖，讓他感受到溫暖和關愛，而不是敵意，就能與他輕鬆聊天。照顧老人家要隨時注意他的行為、講話，將來可以用他說過的東西來與他交流，這些是他還保留的記憶，更容易與他互動。

有位家屬分享太太失智之後，常常重複煮飯，有時會忘了關瓦斯，不敢再讓她煮飯，改為買便當。另名家屬許先生提到，他接手94歲媽媽煮飯的工作，結果發現媽媽沒事做，在旁邊打瞌睡，因此改讓媽媽煮飯煮菜，自己在一旁陪伴，隨時提醒她調味、關火等，並且在瓦斯爐加裝安全開關，不讓她隨意開火。

曹汶龍補充，買便當很方便，但功能不用會退化，家屬在一旁幫忙，同時用新科技做好安全措施，還是可以讓失智長者做一些事情。

家屬林女士分享，先生失智後，有次突然說要餵雞，因家中以前有養過雞，剛好目前有空地，她去買了幾隻雞回來讓先生每天餵食，幫助他復健。起床時會讓先生疊被子、吃完飯也會讓他自己洗碗，幫他延緩退化。

還有家屬分享，幾個子女輪流回家照顧失智長輩，曹汶龍建議，最好有固定人來照顧失智長輩，因為環境常常變化，會讓老人家沒有安全感。

失智症家屬座談，如何與失智長者互動是關鍵。記者謝恩得／翻攝
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園藝治療師帶領老人家動手做插花及做平安包。記者謝恩得／翻攝
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失智症便當復健

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