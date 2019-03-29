台大雲林分院改制15周年 歷屆院長回娘家見證

2019-03-29 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



台大醫院雲林分院由署立雲林醫院改制至今已15年，今天舉辦15周年慶祝大會，歷任院長林芳郁、黃世傑特別參加，見證15年來醫院的成長與進步。

院長黃瑞仁表示，雲林分院改制前，雲林縣宛如醫療沙漠，是台灣本島唯二沒有心導管手術的縣市，只要重大傷病就得遠赴外縣市就醫，縣民的健康無法就近獲得良好照顧。

15年來，歷經李源德、林芳郁、黃世傑、王崇禮及現任院長黃瑞仁等人努力經營，不僅成立心臟血管中心、虎尾院區啟用後，也成立腫瘤醫學中心提供全方位腫瘤治療，2013年斗六院區已成為雲林縣唯一重度級急救責任醫院。

黃瑞仁說，醫院最近運用資源整合與遠距醫療，與成大醫院斗六分院打造「斗六雙星區域聯防 」讓這兩家醫院的急診整形外科、神經外科病患，都能透過聯合值班與遠距醫療，獲得專科會診服務、傷口照護中心到長照機構為就醫困難的住民進行傷口照護、成立雲林唯一的燒燙傷加護病房、生殖醫學中心等。