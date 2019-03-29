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台南市定民俗 流傳百年放鴿苓文化季登場

2019-03-29 11:19聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

臺南市市定民俗的「新營鹽水學甲放粉鳥(紅腳)笭」，是農閒時期盛行於新營、鹽水和學甲的傳統民俗活動。為推廣傳承、維繫農村傳統凝聚力。

臺南市文化局每年補助各鴿笭會鴿笭修護及製作經費，今天上午10時假學甲區頂洲國小舉辦「2019臺南市鴿笭文化季記者會」，由文化局長葉澤山代表市長，和與會貴賓一同施放鴿笭，正式宣告本年度「臺南市鴿笭文化季」揭開序幕，將持續到5月底。

文化局長葉澤山表示，「放鴿笭」在新營、鹽水一帶稱為「放粉鳥仔笭」，在學甲等濱海地區則稱為「放紅腳笭」，每年農曆2至4月在這三區庄頭的天空，頻頻可見背著木笭的鴿子往返穿梭，「嗡嗡」的鴿笭鳴笛聲在鄉間的天空作響著，也代表年度庄頭之間的對抗賽已經熱鬧登場，可說是本市溪北地區春天農閒期間的大代誌。

鴿笭施放時，各村落視天氣狀況進行比賽，遇雨則延期；所謂「私笭淘汰賽、公笭拼輸贏」，私笭是預賽、溜鳥、訓練體力，先行淘汰不適任鴿子，經過私笭預賽熱身後，始能進入公笭對抗賽決賽。

鴿笭擲放方式有擲空飛翔法、掀籠地面起飛法、穿籠起飛法三種，擲空飛翔法又有「加墊式擲空飛翔法」及「無墊式擲空飛翔法」等兩種。

今天試飛的鴿笭由當地紅茄定鴿笭會協助提供，採用加墊式擲空飛翔法放笭鴿，目前僅存紅茄萣鴿笭會、西頂洲鴿笭會對抗賽才看得到，經過加墊後鴿子，可幫助平穩飛翔，所背的鴿笭最大可到1尺4(無墊式通常只到9吋2)，他們每次對抗都算是公笭賽，鴿笭採逐漸加大方式進行，賽程近2個多月，每每到了鴿笭季後期，精彩度、觀賞人數則陸續增加。

葉澤山説，每年橫跨三區的放粉鳥笭（紅腳）笭的民俗文化活動賽事僅見於嘉南農村地帶，臺南地區目前在新營、鹽水、學甲尚保留13組鴿笭對抗賽，有22個庄頭鴿友參賽。此項據傳已有百年傳統的鴿笭賽，是當地世代相傳的農閒活動，大家有機會相互交流，比拼誰家的粉鳥（鴿子）飼得最好最聽話，比賽過後則聚餐聯誼、握手言歡，可以說是非常別開生面又具有運動家精神的傳統民俗活動。

過程中民間自成一套追求庄頭榮譽感的鴿笭哲學，不僅對凝聚庄內向心力和睦鄰交誼有正向意義，更充分顯露出農村社會彼此互動交流醇厚的人情味。

市府文化局期盼經由「鴿笭文化季」活動的形塑，讓「放笭鴿」此一深具地方特色的無形文化資產被更多國人看見及重視並永續流傳，也歡迎市民朋友親自參與，共同感受鴿笭文化的迷人魅力。

為使這項深具特色的市定民俗有清楚的遊戲規則，文化局配合鴿笭季，也陸續協助整合各鴿笭會公、私笭部落對抗賽精采賽事時間表；並安排擅長說故事的南瀛故事人協會沈采蓉老師，以文化局出版「笭鴿上青天」繪本書進行校園推廣教育，讓在地特色無形文資向下扎根，教導孩子認識鴿笭文化的內涵。

台南市鴿苓文化季今天登場。記者吳淑玲/攝影
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台南市鴿苓文化季今天登場。記者吳淑玲/攝影
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台南市鴿苓文化季今天登場。記者吳淑玲/攝影
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文化局臺南文化資產

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