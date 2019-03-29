退休重拾畫筆 林英哲水彩畫入選日本美術大賞

2019-03-29 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



84歲畫家林英哲年幼曾與畫畫結緣，75歲重拾畫筆，擅長描繪故鄉人文風情。他的水彩個展「台灣風情」即日起在台南新營民治市政中心1樓大廳展出。34件水彩作品中不乏曾參加日本美術大賞得獎的創作，透過栩栩如生畫筆，將台灣農村景象展現，讓欣賞者流連不已。

林英哲是嘉義朴子人，國小時受台灣知名教育家也是畫家的吳梅嶺啟蒙，和畫畫結緣，常跟老師到處寫生，並參加各種畫畫比賽展露天份常獲獎。

可惜因父親早逝，加上家中兄弟姐妹多，他身為家中長子，嘉義高工畢業後，先後到糖廠和南亞塑膠服務，並為家計自行創業開工廠，直到75歲退休後才重拾畫筆，擅長描繪故鄉人文風情和台灣農村景象等感動人心的作品。

林英哲此次個展分成3個主題，包括農村景象、寺廟和生活風情。 農村景象描繪台灣農村「勤勞的台灣牛」，畫面中的馱犁耕田的牛，隱喻台灣人的勤奮；寺廟藝術將廟宇石雕龍柱以及七仙彩，透過水彩畫筆精準表現出來。

綠頭鴨戲水撩動的水波紋畫面，表現出生命趣味；清澈水中看到美麗的錦鯉，構築出視覺美感，戲水和錦鯉作品分別入選日本全國美術大賞，還應邀到日本參加展出。