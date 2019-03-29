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阿里山EASY GO銷售平台 品牌商品任你購

2019-03-29 10:19聯合報 記者謝恩得╱即時報導

大阿里山產業聯盟成立，包含農會、各社區發展協會、民宿發展協會、茶、咖啡協會成員及...
大阿里山產業聯盟成立，包含農會、各社區發展協會、民宿發展協會、茶、咖啡協會成員及在地觀光產業業者加入，為阿里山觀光旅遊發展努力。記者謝恩得／翻攝
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交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為讓阿里山在地商品，透過網路銷售至國內外，特別建置「阿里山EASY GO」網路銷售平台，設有中、英、日、韓文版本，現今已上架45項商品，還提供多樣優質主題遊程（浪漫、茶、鐵道、生態、咖啡、原民），更將特色體驗、在地美食、伴手禮、導覽解說服務上架，讓遊客可自由組合商品，規劃旅遊路線。

透過便利的線上購買服務，讓阿里山嚴選的商品直接送至消費者手中。讓民眾只要上網就能掌握大阿里山的第一線消息，並以優惠的價格購買自己喜歡的旅遊商品。

今年「阿里山 EASY GO」特別將阿里山國家森林遊樂區門票電子化，並與奮起湖鐵路便當組合成電子套票組，搭上熱騰騰的櫻花季及螢火蟲季風潮，上架短短一個月即創下銷售佳績。

最近上架的有六樣茶伴手禮及原民手工藝品，包含逐鹿部落推出水杯墊等，有鄒族代表性的傳統圖騰，加上獨一無二的原民手工藝品。

另外，推出阿里山高山茶的鷺露茶居，是由嘉義梅山太興村的返鄉青年和老師傅合作，推出經典茶禮盒與鷺露獨特茶，包含蜜糖花香的手摘四季春、高山烏龍、高山紅烏龍。

阿里山管理處長馬惠達表示，今年度將全面推廣「阿里山EASYGO」網站銷售平台，號召大阿里山地方產業群起攜手擦亮阿里山這塊金字招牌，將在這個平台持續推出更多優質且嚴選商品。「阿里山EASY GO」網路銷售平台：https://bit.ly/2CyZJOv

阿里山EASY GO銷售平台提供特色商品展售和旅遊等服務。圖／阿里山國家風景區理...
阿里山EASY GO銷售平台提供特色商品展售和旅遊等服務。圖／阿里山國家風景區理處提供
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