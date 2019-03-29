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給孩子最「爸氣」兒童節禮物 號召無菸家庭

2019-03-29 03:57聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

兒童節即將到來，嘉義市政府衛生局在復國幼兒園辦「鯊魚家族不哈菸．健康每一天」無菸家庭宣導活動，嘉義市長黃敏惠送上紅通通的蘋果，祝福小朋友遠離菸害，平安健康，兒童節快樂；還找來yoyo家族西瓜哥哥和奇異果姐姐，帶孩子們跳時下最夯的「鯊魚舞」，號召勇弟、勇妹加入無菸家庭簽署行列，勇敢對菸害說不。

黃敏惠與小朋友代表等戴上鯊魚手套，高喊「我家不吸菸，健康每一天」，合力將一支支巨菸折斷，展現拒菸決心。現場更有神秘老菸槍爸爸，戴著鯊魚頭套上台熱情響應。他說，抽菸導致氣喘、卡痰、體力下滑，也被女兒嫌棄嘴巴、身體臭，因此戒掉長達20年的菸癮，當作送女兒的兒童節禮物。

老菸槍爸爸的「霸氣宣言」，讓全場掌聲不斷，摘下面具揭曉身分後，也讓雙胞胎女兒和媽媽相當驚喜。黃敏惠肯定復國幼兒園家長會長陳俊昇戒菸決心和愛孩子的心，大讚是最「爸氣」的兒童節禮物。

黃表示，菸品是國人健康的頭號殺手，平均每20分鐘就有1人死於菸害，二手菸更被國際癌症研究中心歸類為一級致癌物質。根據國外實證研究指出，二手菸、三手菸對孩童的危害遠大於成人，將造成或加重兒童呼吸道疾病及認知能力缺陷，甚至具致癌風險。

「鯊魚家族不哈菸 健康每一天」無菸家庭簽署，即日起至5月20日止，相關訊息將由衛生局發送到全嘉義市幼兒園及國小，預計5月31日抽出送出500張「麻吉樂園嘉義叢林館」門票， 6月10日在衛生局網站公告結果。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

神秘老菸槍爸爸戴鯊魚頭套，熱情響應戒菸行動。圖／嘉義市政府提供
神秘老菸槍爸爸戴鯊魚頭套，熱情響應戒菸行動。圖／嘉義市政府提供
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兒童節即將到來，嘉義市政府衛生局在復國幼兒園辦「鯊魚家族不哈菸．健康每一天」無菸...
兒童節即將到來，嘉義市政府衛生局在復國幼兒園辦「鯊魚家族不哈菸．健康每一天」無菸家庭宣導活動，氣氛歡樂。圖／嘉義市政府提供
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鯊魚兒童節幼兒園

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