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嘉惠伊甸基金會身障者 南寶樹脂捐健身器材

2019-03-28 19:42聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南西港南寶樹脂公司支持伊甸基金會「身障青年體適能運動計畫」，今前往伊甸佳里據點捐贈市價約10萬元一批健身器材，讓身心障礙者，運用健身器材，讓身體動起來，活得更快樂、更健康。

捐贈地點在伊甸基金會佳里蒲公英小所作進行，南寶樹脂捐贈有跑步機、健身車等，南寶樹脂總經理洪仲原表示，企業是社會的一份子，透過參與公益、關懷弱勢，希望每位身障青年可以養成運動好習慣，擁有健康身體才能快樂生活。

伊甸基金會說，對一般身心障礙者而言，經常因為運動量不足導致肥胖，進而引發慢性疾病，伊甸基金會社區日間作業設施除了提供身心障礙者作業活動的陶冶外，專業團隊也支持身心障礙者們透過營養飲食、適當的運動維持自己的身心健康。伊甸社工更連結職能治療師幫身障青年規劃個人的運動計畫表，雙管齊下一起來改善學員們的身體狀況。

伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，為讓社區裡身心障礙者可走出家庭，進入社區，伊甸基金會除聯結社區資源，提供代工、農作、園藝組盆等多樣化作業活動。目前在台南佳里區、新營區、北區、南區皆設有小作所，就近提供社區身心障礙者在地化的服務。」服務時間每周一至周五上午8點半至下午5點半，洽詢專線（06）2146990。

台南西港南寶樹脂前往伊甸基金會佳里據點捐贈市價約10萬元一批健身器材，嘉惠身心障...
台南西港南寶樹脂前往伊甸基金會佳里據點捐贈市價約10萬元一批健身器材，嘉惠身心障礙者。圖/伊甸基金會提供
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台南西港南寶樹脂前往伊甸基金會佳里據點捐贈市價約10萬元一批健身器材，嘉惠身心障...
台南西港南寶樹脂前往伊甸基金會佳里據點捐贈市價約10萬元一批健身器材，嘉惠身心障礙者。圖/伊甸基金會提供
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