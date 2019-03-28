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鳳梨拚外銷 嘉縣6公噸金鑽外銷廈門深圳

2019-03-28 19:41聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義鳳梨因暖冬產期提前、日前價格慘跌，經縣府向農委會國際處爭取，民雄打貓果菜生產合作社，今下午打包609箱、每箱10公斤金鑽鳳梨裝櫃，將透過小三通外銷大陸廈門、深圳，縣府強調下月還要外銷東南亞。

嘉義縣鳳梨因暖冬，今年盛產期提早近1個月，與高屏、台南鳳梨產期重疊，價格比往年差，農民日前在農糧署邀請的「鳳梨採收後處理」教育訓練會中，抱怨鳳梨產地價格差，隔日農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁等人都到場關心，農委會也宣布加強鳳梨內外銷，以維持產地價格。

嘉義縣農業處長許彰敏表示，嘉義縣府近期向農委會國際處爭取，要為嘉義水果拓展新外銷市場，除本周鳳梨裝櫃外銷中國廈門、深圳，目前還在洽商外銷東南亞市場，四月份將有好消息。

許彰敏說，目前市場鳳梨價格穩定，產地價格上品均價每台斤7元以上、中下品每台斤至少4.8元，若有低於市場價格，果農可透過農委會鳳梨加工收購補貼政策因應，請農友不用擔心。

「鳳梨早熟，現在最好吃！」打貓果菜生產合作社理事陳映延表示，今年嘉義鳳梨產期提早，政府、各地農民在外銷上比往年更努力，依照統計資料，去年1到3月外銷約6千多公噸，今年至今已達1萬5千多公噸。這次鳳梨外銷透過小三通賣到廈門、深圳，價格還不錯、預定2天即可到當地市場。

陳映延表示，今年嘉義鳳梨產期提早，政府、各地農民在外銷上比往年更努力。記者卜敏正...
陳映延表示，今年嘉義鳳梨產期提早，政府、各地農民在外銷上比往年更努力。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣府向農委會國際處爭取，民雄打貓果菜生產合作社，今下午打包609箱、每箱10...
嘉義縣府向農委會國際處爭取，民雄打貓果菜生產合作社，今下午打包609箱、每箱10公斤金鑽鳳梨裝櫃外銷。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣府向農委會國際處爭取，民雄打貓果菜生產合作社，今下午打包609箱、每箱10...
嘉義縣府向農委會國際處爭取，民雄打貓果菜生產合作社，今下午打包609箱、每箱10公斤金鑽鳳梨裝櫃外銷。記者卜敏正／攝影
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民雄打貓果菜生產合作社，今下午打包609箱、每箱10公斤金鑽鳳梨裝櫃外銷。記者卜...
民雄打貓果菜生產合作社，今下午打包609箱、每箱10公斤金鑽鳳梨裝櫃外銷。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣府向農委會國際處爭取，民雄打貓果菜生產合作社，今下午打包609箱、每箱10...
嘉義縣府向農委會國際處爭取，民雄打貓果菜生產合作社，今下午打包609箱、每箱10公斤金鑽鳳梨裝櫃外銷。記者卜敏正／攝影
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鳳梨農委會深圳

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