鳳梨拚外銷 嘉縣6公噸金鑽外銷廈門深圳

2019-03-28 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義鳳梨因暖冬產期提前、日前價格慘跌，經縣府向農委會國際處爭取，民雄打貓果菜生產合作社，今下午打包609箱、每箱10公斤金鑽鳳梨裝櫃，將透過小三通外銷大陸廈門、深圳，縣府強調下月還要外銷東南亞。

嘉義縣鳳梨因暖冬，今年盛產期提早近1個月，與高屏、台南鳳梨產期重疊，價格比往年差，農民日前在農糧署邀請的「鳳梨採收後處理」教育訓練會中，抱怨鳳梨產地價格差，隔日農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁等人都到場關心，農委會也宣布加強鳳梨內外銷，以維持產地價格。

嘉義縣農業處長許彰敏表示，嘉義縣府近期向農委會國際處爭取，要為嘉義水果拓展新外銷市場，除本周鳳梨裝櫃外銷中國廈門、深圳，目前還在洽商外銷東南亞市場，四月份將有好消息。

許彰敏說，目前市場鳳梨價格穩定，產地價格上品均價每台斤7元以上、中下品每台斤至少4.8元，若有低於市場價格，果農可透過農委會鳳梨加工收購補貼政策因應，請農友不用擔心。