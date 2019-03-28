台南市5區無牙醫 口腔保健巡迴車今開進山上

2019-03-28 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市37個行政區中，還有5區無牙醫區，許多老人因牙齡問題出現進食困難，缺乏營養影響健康，台南市衛生局長陳怡、山上區長余吉基及台南市牙醫師公會理事長張焱焯，今天舉行山上區口腔保健巡迴車啟動記者會，每周由牙醫師駐診為社區長者和居民免費服務。

台南市衛生局表示，無牙醫區的意思是全區內一家牙醫診所都沒有，而山上區正是其中之一，全體居民的牙齒無法得到專業的照顧！依據世界衛生組織指出，「口腔健康為整體健康之本」，可見整體健康的維護，須從口腔保健做起。

為了促進山上區長者和居民的整體身心健康，台南市衛生局和牙醫師公會的協助下，配合專業的牙醫師，今天在山上區南洲里活動中心舉辦山上區巡迴點啟動記者會， 衛生局長長陳怡長及山上區余基吉區長、山上區各里里長、牙醫師公會張焱焯理事長、牙醫師公會監事會周大雄召集人都出席，期望在顧好鄉親的口腔健康的同時，結合南洲里的長者健康促進課程，達到身心健康、幸福愉悅的生活目標。

今天現場有牙醫師為鄉親做洗牙、口腔黏膜檢查、齲齒治療、假牙調整、牙周病緊急處理等相關治療，同時有牙醫師與居民的「在地口腔保健對談」，希望藉由對談深化居民的口腔保健意識，繼而提高護牙行動。一位剛接受完服務的阿嬤笑不攏嘴「醫師技術真好，一點都抺痛，嘴齒健康，人嘛感覺卡勇健」。

衛生局表示，口腔巡迴車將每月第二、四周星期四在南洲里、每月第一、三周的星期四上午在玉峯里，為民眾提供服務，社區居民可就近到口腔巡迴車，讓牙醫師做完整的檢查並制訂完整的服務計劃。