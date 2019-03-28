剖香腳傳統技藝重現 嘉義力推文化觀光

2019-03-28 16:24 中央社 嘉義市28日電



嘉義市雲霄厝社區28日舉行「剖香腳」傳統技藝示範活動，只見「剖香腳」藝師邱錦雲（圖）熟練的將香腳展開，形成一朵朵蘑菇狀的香腳花。中央社 分享 facebook 嘉義市雲霄厝社區今天舉行「剖香腳」傳統技藝示範，由製香師傅示範傳統製香過程。市長黃敏惠到場力推文化觀光，希望藉此吸引人潮、錢潮，留下好人才，大家發大財。

黃敏惠表示，嘉義市雲霄厝曾經是南台灣最大的香腳產地，但手工製香被機器取代後，「剖香腳」技藝逐漸失傳，很高興雲霄社區發展協會把這項技藝傳承下來，今天邀請製香師傅示範，讓從事戶外教學的學童了解過去歷史與產業。

她說，嘉義市是人文城市，所有的產業都是因應生活而來，嘉義市發展觀光文化需要大家一起來，這樣就可以有更多人潮進來，錢財也流進來，人才也可以留下來，大家發大財。

黃敏惠也向現場60名參加戶外教學的學童介紹嘉義市與「剖香腳」歷史。她說，建城300多年的嘉義市有雲霄古道、崇陽古道、南田古道和府路巷；雲霄古道有地藏庵跟城隍廟，由於拜拜要用香，所以雲霄厝社區成為早年製香、剖香腳的重要產地。

雲霄厝社區今天邀請有數十年經驗的邱錦雲剖香腳、蔡增成手工製香，只見邱錦雲將竹筒削成竹片，經過多次對半剖成直徑約0.3公分的細長竹棒，再捆成一束束的「香腳花」，動作俐落，讓學生看得津津有味。

解說員吳嘉樺表示，一個竹筒能剖出1000多支香腳，老師傅將香腳慢慢展開來，就形成一朵朵美麗蘑菇狀的「香腳花」，這些「香腳花」曬乾後，就可以進行後續的製香作業。

製香師傅蔡增成則示範如何在中藥材與檀香瀰漫的香料中，將香腳滾成圓潤飽滿的香枝。只見蔡增成在近2公尺的圓盆前，把打好底的香腳浸水，撥、滾、甩、抖、搓，均勻沾黏香料粉，經過多次來回，就製成拜拜用的香。

66歲的邱錦雲表示，她自幼家境清寒，由於家裡有7個弟妹，因此排行老大的她，打從7歲起就跟在阿嬤、母親身旁剖香腳。她小時候雲霄厝一帶，家家戶戶都從事剖香腳事業，一年四季都開著「香腳花」，成為雲霄厝的特色。

邱錦雲指出，一節竹筒可以剖成12片竹簡，每片竹簡可以剖成96枝香腳，一束香腳花約由5、6000枝細竹枝組成。她過去一天要剖30束香腳花，也就是大約16、17萬枝香腳，雖然辛苦工作一整天，但當時還換不到一斗米，可見當時生活的艱辛。