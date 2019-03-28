親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

迷信言論自由，不利保障「正確資訊」的流通

警界醜聞！1.5噸毒品「內行」方式通關 竟是員警傳授技巧

嘉縣地瓜前進大陸 魏應充翁章梁助農民

2019-03-28 13:42聯合報 記者魯永明╱即時報導

頂新集團前董事長魏應充當推手，銷售台灣優質地瓜前進大陸市場，集團旗下金色大地、真臻鮮、德克士及大陸全家等4大通路商，計畫與嘉縣、雲林及高雄契作600公頃，繼與雲林契作簽約，今天上午在嘉義縣東石鄉余順豐花生觀光工廠，舉行地瓜契作外銷起航簽約，縣長翁章梁與金色大地總經理呂政璋、東石雜糧生產合作社理事主席余兆豐簽約，魏應充到場見證，與翁縣長完成地瓜封櫃啟航儀式。

魏應充過年前邀金色大地等四家公司，計畫在雲林、嘉縣、高雄契作600公頃台農57號地瓜，3縣各占200公頃，契作外銷獲3個縣府支持，媒合農民團體簽約，委託加工業熟成及冷凍銷大陸，預計在860個城市逾5000個門市銷售，讓大陸消費者吃到台灣優質地瓜，以行動挺農民，契作農民由集團提供種苗，按用藥施肥安全作業規範栽種管理，契作期1年，收購價高於產地價，採從產地到門市一條龍產銷模式。

魏應充說，他們4兄弟對台灣有很深感情，要飲水思源，將台灣農業發揚光大，契作地瓜創造農民、政府、農業、企業、消費者五贏，吸引青年返鄉，讓農民有穩定收入。翁章梁感謝魏董幫農民，他說，穩定通路市場對農民很重要。

呂政璋說，台灣優質地瓜受大陸消費者喜愛，門市每顆平均180至200公克烤熟地瓜賣9.9元人民幣，供不應求，契作農民只要種安全地瓜，收入有保障。全家執行長林建宏說，去年進口2貨櫃試賣，銷售一空，大陸流行用湯匙挖地瓜吃，一口吃地瓜一口喝咖啡。

嘉縣是第7大地瓜產地，面積255.62公頃年產約5355公噸，由東石雜糧生產合作社協助建立地瓜契作生產模式，搭配縣府通路拓展提高附加價值，預估契作年產可達5000公噸，新港鄉率先契作20公頃，後續將與農民洽談契作。

台灣優質地瓜台農57號地瓜在大陸市場大受歡迎。記者魯永明／攝影
台灣優質地瓜台農57號地瓜在大陸市場大受歡迎。記者魯永明／攝影
分享
頂新集團前董事長魏應充當推手，銷售台灣優質地瓜前進大陸市場，上午在嘉義縣東石鄉余...
頂新集團前董事長魏應充當推手，銷售台灣優質地瓜前進大陸市場，上午在嘉義縣東石鄉余順豐花生觀光工廠，舉行地瓜契作外銷起航簽約後，縣長翁章梁(左二)與魏應充(右)完成地瓜封櫃啟航儀式。記者魯永明／攝影
分享
頂新集團前董事長魏應充當推手，銷售台灣優質地瓜前進大陸市場，上午在嘉義縣東石鄉余...
頂新集團前董事長魏應充當推手，銷售台灣優質地瓜前進大陸市場，上午在嘉義縣東石鄉余順豐花生觀光工廠，舉行地瓜契作外銷起航簽約，縣長翁章梁與魏應充等帶農民喊口號。記者魯永明／攝影
分享
頂新集團前董事長魏應充(左三)當推手銷售台灣優質地瓜前進大陸市場，上午在嘉義縣東...
頂新集團前董事長魏應充(左三)當推手銷售台灣優質地瓜前進大陸市場，上午在嘉義縣東石鄉余順豐花生觀光工廠，舉行地瓜契作外銷起航簽約，縣長翁章梁(左四)與金色大地總經理呂政璋(左二)東石雜糧生產合作社理事主席余兆豐(左五)簽約。記者魯永明／攝影
分享

農民魏應充東石

相關新聞

121歲的氣象建築「原台南測候所」修復 3月底開放

2019-03-28 11:33

佛心企業 台南璨揚為身心障礙者辦樂樂棒球賽

2019-03-28 08:24

汙水變黃金 永康再生水廠動工

2019-03-27 23:38

嘉縣第二預備金大戰／「縣府亂花2800萬」 議會撤決算

2019-03-27 23:36

「藝饗嘉」音樂盛宴 明天首演

2019-03-27 23:31

嘉縣第二預備金大戰／辦藝文還是救災？民代有責監督

2019-03-27 23:31

行銷農產 南市月月辦採購大會

2019-03-27 23:30

新港滯洪池引抗爭 水利處：1月內重評

2019-03-27 23:24

垃圾底渣鋪路有汙染？ 雲縣府釋疑

2019-03-27 23:24

斗六特色遊憩園區 邀親子同樂

2019-03-27 23:17

南市首場捷運興建說明會 支持與反對民眾參加踴躍

2019-03-27 22:16

台灣第一進香團205年 執著到已消失古地名「笨港」進香

2019-03-27 18:25

嘉縣員警新福利！生日當天可優先排休

2019-03-27 18:23

水碓南橋被列危橋41年 雲林縣府將爭取1億5千萬改建

2019-03-27 18:08

影╱南市議員嗆女所長 市長黃偉哲：尊重警察執法專業

2019-03-27 17:18

民進黨立委提名初選 台南今3人登記

2019-03-27 16:43

嘉義縣府花預備金辦藝術表演買藝術品 議會打臉撤決算

2019-03-27 14:17

影／藝饗嘉2019嘉義藝術節 29日璀璨登場

2019-03-27 12:54

影／菸葉檢驗廠改造 「最美」日照中心誕生了！

2019-03-27 12:07

雲林西螺鎮農會推廣無人機噴農藥 省時、省工又省錢

2019-03-27 11:38

全國首座供應高科技廠再生水廠 永康動工

2019-03-27 11:31

新港鄉闢滯洪池徵收農地 農民綁「共匪來了」布條抗爭

2019-03-27 11:08

清明掃墓車潮多 台南西門路3月30、31日交管

2019-03-27 08:30

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

新北換新門牌遭罵翻 侯友宜無奈：既成事實就面對

2019-03-27 20:44

潘金英今發起控告蔡總統涉凟職 明為韓國瑜接機給掌聲

2019-03-27 16:39

台灣第一進香團205年 執著到已消失古地名「笨港」進香

2019-03-27 18:25

大巨蛋今闖都審 林洲民：柯被蒙蔽、台北人看清楚審查結果

2019-03-28 09:44

影╱磁磚拼成兩津勘吉超吸睛 司機家人：怕變景點

2019-03-28 09:34

我家門口有兩津勘吉、哆啦A夢 貨車司機磁磚拼出大驚奇

2019-03-27 19:39

影╱南市議員嗆女所長 市長黃偉哲：尊重警察執法專業

2019-03-27 17:18

排除萬難 苗栗第4所非營利幼兒園揭牌

2019-03-27 18:19

影╱停車一天33元乏人問津 台東車站停車格全台最便宜

2019-03-27 14:59

王浩宇是鄭文燦乾兒子？鄭文燦否認：是很明顯謠言

2019-03-27 15:28

韓國瑜回高雄後第一場硬仗 4月初議會定期會藍綠白過招

2019-03-27 21:51

認同韓國瑜理念 建商蓋豪宅引進米其林餐廳

2019-03-27 23:47

祭拜擲無「允筊」 告知這件事就才有

2019-03-27 15:48

LaLaport前進台中東區 三井簽約、112年開幕

2019-03-27 23:22

水碓南橋被列危橋41年 雲林縣府將爭取1億5千萬改建

2019-03-27 18:08

新北市跳蛙公車「中和-板橋公車站」 4月1日起通車

2019-03-27 21:29

消失20多年的千年物種重現花蓮土地 農改場推稻種復育

2019-03-28 10:28

台中捷運綠線軌道經濟夯 單元12建商搶進

2019-03-28 08:07

侯友宜明拜會宜蘭縣長林姿妙 3大面向推動合作

2019-03-27 20:26

台南這個全球罕見的古蹟 地震後修復31日開放

2019-03-28 12:11

台中添2處國定古蹟 東海路思義教堂與台中州廳新上榜

2019-03-27 19:51

33年沒公車！台東南迴達仁鄉民終於等到了

2019-03-28 10:35

影╱秀傳第六醫療智能大樓開幕 儼然彰化市新地標

2019-03-27 15:29

議員爆機捷異常 鄭文燦：營運2年無事故

2019-03-27 20:06

竹縣第二所非營利幼兒園動土 明年8月招300人

2019-03-27 15:20

大巨蛋模擬昨晚才提供 委員批審不下去

2019-03-28 11:48

眷村築夢以住代護 分居住型、營業型開放申請看屋

2019-03-27 21:40

女力崛起！新竹縣府主管職以上 比例近五成是女性

2019-03-28 11:32

台北雙子星 經濟民主連合：申請人有統戰疑慮應廢標

2019-03-27 21:12

不習慣付費 台東停車格空蕩蕩

2019-03-27 23:53

再造歷史現場 出磺坑「地軌纜車」盼未來重新運行

2019-03-27 18:29

民進黨立委蘇巧慧黨內初選登記爭取連任 細數成績

2019-03-27 16:13

都市計畫工業區立體化6月將上路 侯友宜親訪土城廠商

2019-03-27 17:57

影╱台南米倉爆發稻熱病疫情 稻米產量預估少2成

2019-03-27 16:53

何創時基金會推愛河書寫《蘭亭序》 向王羲之致敬

2019-03-27 13:50

恆春機場推國際包機玩假的？他到機場快閃抗議

2019-03-28 09:26

出磺坑+地軌纜車 苗縣拚觀光新亮點

2019-03-27 23:41

「新北旅客」粉絲頁 躍居全國政府官方粉絲團第一名

2019-03-28 08:23

持續200年了 彰化南瑤宮與嘉義奉天宮今晨會香

2019-03-28 09:01

嘉縣員警新福利！生日當天可優先排休

2019-03-27 18:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top