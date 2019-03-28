嘉縣地瓜前進大陸 魏應充翁章梁助農民

2019-03-28 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



頂新集團前董事長魏應充當推手，銷售台灣優質地瓜前進大陸市場，集團旗下金色大地、真臻鮮、德克士及大陸全家等4大通路商，計畫與嘉縣、雲林及高雄契作600公頃，繼與雲林契作簽約，今天上午在嘉義縣東石鄉余順豐花生觀光工廠，舉行地瓜契作外銷起航簽約，縣長翁章梁與金色大地總經理呂政璋、東石雜糧生產合作社理事主席余兆豐簽約，魏應充到場見證，與翁縣長完成地瓜封櫃啟航儀式。

魏應充過年前邀金色大地等四家公司，計畫在雲林、嘉縣、高雄契作600公頃台農57號地瓜，3縣各占200公頃，契作外銷獲3個縣府支持，媒合農民團體簽約，委託加工業熟成及冷凍銷大陸，預計在860個城市逾5000個門市銷售，讓大陸消費者吃到台灣優質地瓜，以行動挺農民，契作農民由集團提供種苗，按用藥施肥安全作業規範栽種管理，契作期1年，收購價高於產地價，採從產地到門市一條龍產銷模式。

魏應充說，他們4兄弟對台灣有很深感情，要飲水思源，將台灣農業發揚光大，契作地瓜創造農民、政府、農業、企業、消費者五贏，吸引青年返鄉，讓農民有穩定收入。翁章梁感謝魏董幫農民，他說，穩定通路市場對農民很重要。

呂政璋說，台灣優質地瓜受大陸消費者喜愛，門市每顆平均180至200公克烤熟地瓜賣9.9元人民幣，供不應求，契作農民只要種安全地瓜，收入有保障。全家執行長林建宏說，去年進口2貨櫃試賣，銷售一空，大陸流行用湯匙挖地瓜吃，一口吃地瓜一口喝咖啡。