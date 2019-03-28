療癒病痛！奇美安寧病房展出5歲至91歲病友剪紙作品

2019-03-28 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



奇美醫學中心奇恩病房即日起至4月底，有一場剪紙作品特展。展覽的作品作者年齡層橫跨超越80年，從5歲小妹妹稚氣天真無耶的創作到91歲老奶奶，都能靈活操刀完成作品，令人不可思議，素人作品幅幅觸動感人。

奇美醫學中心奇恩藝廊策展人資深護理師呂映瑾表示，感受到剪紙療癒的魅力，特邀請曾碧卿老師團隊在3月26日周二晚上安排一堂【一剪鍾情】剪紙分享會，由剪紙藝術老師謝美鈴示範教學，現場吸引了病人家屬、照顧者、醫護團隊與志工們近20人參與。

呂映瑾表示，「剪紙活動的安排即是提供一個喘息的時間，讓病人暫時忘記疼痛，也讓家屬及照顧者有機會緩解照護的緊繃情緒，對醫護團隊及志工們而言，也是一個非常好的舒壓療癒課程。非常高興曾老師帶來這麼棒的剪紙團隊，希望在手動剪紙創作的過程，大家的身心靈都能被療癒。」

剪紙分享會雖因病人多半虛弱無法出席，但少數的家屬、照顧者與醫護團隊熱情的参與，短短的2小時已感受到剪紙的魅力與歡喜，相信透過這群醫護人員心中埋下的喜樂剪紙種子，很快即可開枝散葉般的向更多的病友們散播剪紙藝術的歡樂。

南台科技大學工管資訊系老師曾碧卿表示，「一剪鍾情的設計初衷，是希望在廟埕找一件簡單且大家可以共同參與的事，藉此聚集鄉居鄰人，重拾往昔的社區凝聚力。讓人驚喜的是，迷人的剪紙創作所帶來沉澱、省思的療癒深度，令人驚豔。也萬萬沒想到，此項活動竟然受到奇美醫學中心的關注並提出邀約展覽。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示：「看見在廟埕剪紙凝聚人心的那份情感，希望也能帶到醫院，透過作品帶給病友正向的力量，也讓醫院同仁能夠感受到人最真實最純樸的連結。」

此次展覽奇美醫學中心特別選在第二醫療大樓8F奇恩藝廊，主要是希望透過手作藝術呈現生活記憶的美，來撫慰人心，並帶給安寧病房病友及家屬一份愛與希望的力量，希望藉著獨特的藝術創作來鼓舞病人、家屬及醫護人員，落實奇恩藝廊成立的初衷。

【一剪鍾情 廟埕剪紙趣作品創作展】

展覽日期：即日起至4月30日