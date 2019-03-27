南市首場捷運興建說明會 支持與反對民眾參加踴躍

2019-03-27 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



為推動台南市捷運系統，台南市捷運工程處今晚在永康區中華里活動中心舉辦優先路網規劃說明會，說明台南需要捷運的原因等規劃內容，爭取民意支持及議會通過墊付案。捷工處指出，會陸續在先期路網各區辦理說明會，並蒐集現場民眾贊成、反對意見，納為以後規劃參考，提出一套最符合民意及最適合台南市的先進運輸系統。

交通局表示，一條捷運路線從評估、規劃、設計、施工到通車，至少為期10年，台南市政府從2013年起著手規劃台南市先進運輸系統，去年獲得中央同意納入前瞻基礎建設計畫，並編列1.16億元的先期路網包括藍、綠、紅線規劃經費，若錯過這次機會，未來中央通過門檻越來越嚴，台南市發展捷運的願景，將受到嚴重的延宕。

到場民眾多達3、400人，有民眾反映，人口越來越少，到2022年開始將負成長，到時捷運可能變成錢坑。也有里長反映，中西區如成功路、西門路、永華路等道路狹小，不但造成塞車狀況雪上加霜，若有災害也可能阻礙救災，建議路線規劃避開40米以下道路。

不過也有民眾支持興建捷運，曾獲得Tbike減碳王的陰其德則表示，車輛每年成長將導致空氣汙染，影響生活品質。另有議員也表示贊同，目前台南是六都中唯一沒有捷運的城市，今天不做，明天就會後悔。